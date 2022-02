Елегантність із перчинкою: модні образи Тіни Кунакі

Стильні та трендові образи Тіни Кунакі.

Успішна 24-річна модель закохала в себе мільйони прихильників своєю неземною вродою.

Однак дівчина може похизуватися не тільки красою, а й умінням вдало підбирати яскраві образи.

Ранок у Великому Місті покаже тобі добірку найстильніших луків акторки, щоб ти не відставала від останніх тенденцій у моді.

Цей аксесуар наробив чимало галасу в мережі на початку 2022 року.

Модниці навіть активно в’язали собі балаклави власноруч, аби бути в тренді.

А чому б і ні? Попри те, що в більшості цей елемент гардеробу викликає асоціацію з грабіжниками, не варто забувати про його практичну цінність. Адже балаклава майже повністю захищає обличчя від морозів.

Та й менш жіночною Тіна, натягнувши на себе цей аксесуар, точно не стала.

Неодмінна частина гардеробу будь-якої дівчини – чорна елегантна сукня.

Ця річ, ніби хліб або вода в нашому раціоні: без неї неможливо уявити життя.

Схожу, що Тіна також прихильниця вічної класики, адже на своїй сторінці в Інстаграм вона чи не щотижня хизується неймовірними фото в темних образах.

Кунакі носить їх переважно з підборами, за допомогою яких підкреслює свої довгі ніжки.

Модель надає перевагу відкритим купальникам, що підкреслюють її розкішну фігуру.

У Тіни майже немає фото в плавальних костюмах закритого типу. Воно й не дивно, навіщо ж ховати таке гарне тіло?

Кунакі любить носити на пляжі яскраві кольори й доповнює свої сонячні луки різноманітними накидками й аксесуарами.

Навіть під час відпочинку зірка завжди має неперевершений вигляд.

Тіна любить привертати до себе увагу не тільки зухвалими луками, а й яскравими аксесуарами, без яких не обходиться майже жодний її образ.

Вона вміло поєднує масивні й елегантні намиста з браслетами, щоб отримати вау-ефект.

Кожен її вихід у світ перетворюється на справжню феєрію, адже блиском від її прикрас важко не замилуватися.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.