Елегантність із перчинкою: модні образи Тіни Кунакі

Стильні та трендові образи Тіни Кунакі.

Успішна 24-річна модель закохала в себе мільйони прихильників своєю неземною вродою.

Однак дівчина може похизуватися не тільки красою, а й умінням вдало підбирати яскраві образи.

Ранок у Великому Місті покаже тобі добірку найстильніших луків акторки, щоб ти не відставала від останніх тенденцій у моді.

Модні образи Тіни Кунакі

Балаклави

Цей аксесуар наробив чимало галасу в мережі на початку 2022 року.

Модниці навіть активно в’язали собі балаклави власноруч, аби бути в тренді.

А чому б і ні? Попри те, що в більшості цей елемент гардеробу викликає асоціацію з грабіжниками, не варто забувати про його практичну цінність. Адже балаклава майже повністю захищає обличчя від морозів.

Та й менш жіночною Тіна, натягнувши на себе цей аксесуар, точно не стала.

Чорні сукні

Неодмінна частина гардеробу будь-якої дівчини – чорна елегантна сукня.

Ця річ, ніби хліб або вода в нашому раціоні: без неї неможливо уявити життя.

Схожу, що Тіна також прихильниця вічної класики, адже на своїй сторінці в Інстаграм вона чи не щотижня хизується неймовірними фото в темних образах.

Кунакі носить їх переважно з підборами, за допомогою яких підкреслює свої довгі ніжки.

Купальники бікіні

Модель надає перевагу відкритим купальникам, що підкреслюють її розкішну фігуру.

У Тіни майже немає фото в плавальних костюмах закритого типу. Воно й не дивно, навіщо ж ховати таке гарне тіло?

Кунакі любить носити на пляжі яскраві кольори й доповнює свої сонячні луки різноманітними накидками й аксесуарами.

Навіть під час відпочинку зірка завжди має неперевершений вигляд.

Штани вільного крою

Тренд на вузькі джинси вже давно канув у минуле. На неймовірних ногах Тіни можна побачити здебільшого широкі штани, що не сковують рухів, проте відмінно сидять на талії. Вона надає перевагу комфорту, але при цьому все одно залишається модною. Кунакі також любить носити штани палаццо, які зараз вважаються одними з найстильніших серед усіх інших моделей цього елемента гардеробу. Переглянути цей допис в Instagram Переглянути цей допис в Instagram Переглянути цей допис в Instagram

Блискучі аксесуари

Тіна любить привертати до себе увагу не тільки зухвалими луками, а й яскравими аксесуарами, без яких не обходиться майже жодний її образ.

Вона вміло поєднує масивні й елегантні намиста з браслетами, щоб отримати вау-ефект.

Кожен її вихід у світ перетворюється на справжню феєрію, адже блиском від її прикрас важко не замилуватися.

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