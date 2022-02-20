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ICTV Ранок 20.02.2022 12:00
20.02.2022 12:00
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Чим здивувати чоловіка в ліжку, і чи варто це робити? Думка сексолога

Чим здивувати чоловіка в ліжку, і чи варто це робити? Думка сексолога

Як жінка може здивувати чоловіка у ліжку і чи потрібно це спеціально робити? Розбираємо питання з сексологом.

Інколи тривалі стосунки позбавляють чуттєвого зв’язку.

У такому випадку жінка часто прагне повернути бувалу пристрасть в стосунки, задля цього вирішує внести різноманітність у секс.

Як здивувати чоловіка в спальні, і чи варто спеціально щось для цього робити — розповіла сексологиня, психотерапевтка, авторка книги-тренінгу про жіночий оргазм “Твоя історія про…”, Оксана Єфремова у прямому ефірі Фактів Здоров’я.

Що приваблює чоловіків у жінці під час сексу?

Чоловікам люблять відчуття впевненості.

Тому їм подобається, коли жінка вміє насолоджуватись собою та своїм тілом.

Сексолог Оксана Єфремова розповідає:

Можна бути технічною, але саме  відчуття власної привабливості і отримання кайфу від процесу підкреслюють твою сексуальність.

Чоловікам не хочеться мати справу з “роботами”, які виконують команди.

Їм хочеться справжніх емоцій.

Вони одразу відчувають нещирість і спробу імітування.

— Якщо чоловік не помічає, що жінка занадто старається — то це дивний партнер, — коментує сексолог.

Тому, чим більше дівчина від себе кайфує і не соромиться проявляти свої бажання, тим сильне виникає збудження.

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Скутість під час сексу

Чоловіки насолоджуються тим, що жінка вміє задовольняти свої потреби і не боїться про них заявляти.

Деякі дівчата, які мають внутрішні комплекси, під час статевого акту проявляють їх у вигляді сором’язливості.

У них спрацьовують рамки виховання, а також дуже популярна в нашій культурі негативна установка: “не дай боже принесеш в подолі”, — зазначає фахівчиня.

Коли таке відбувається, це може відштовхнути партнера.

Такі “стопери” свідчать про скутість і можуть наштовхнути чоловіка на думку про те, що ти йому не довіряєш.

У таких сексуальних стосунках чоловік може боятись вносити пропозиції. Адже заздалегідь буде впевнений у негативній реакції.

Це працює як ланцюжок. Коли є жіноча розкутість з’являється чоловіча активність, — зазначає Оксана Єфремова.

Однак, якщо щось не подобається, чи немає бажання робити певні речі — не йди на жертви.

Чоловік не отримає задоволення, коли ти будеш робити через силу, або “заради нього”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про користь ранкового сексу.

Фото: Рexels

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Теги: інтимні стосунки, секс, стосунки
20.02.2022 12:00



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