Чим здивувати чоловіка в ліжку, і чи варто це робити? Думка сексолога

Як жінка може здивувати чоловіка у ліжку і чи потрібно це спеціально робити? Розбираємо питання з сексологом.

Інколи тривалі стосунки позбавляють чуттєвого зв’язку.

У такому випадку жінка часто прагне повернути бувалу пристрасть в стосунки, задля цього – вирішує внести різноманітність у секс.

Як здивувати чоловіка в спальні, і чи варто спеціально щось для цього робити — розповіла сексологиня, психотерапевтка, авторка книги-тренінгу про жіночий оргазм “Твоя історія про…”, Оксана Єфремова у прямому ефірі Фактів Здоров’я.

Чоловікам люблять відчуття впевненості.

Тому їм подобається, коли жінка вміє насолоджуватись собою та своїм тілом.

Сексолог Оксана Єфремова розповідає:

Чоловікам не хочеться мати справу з “роботами”, які виконують команди.

Їм хочеться справжніх емоцій.

Вони одразу відчувають нещирість і спробу імітування.

Тому, чим більше дівчина від себе кайфує і не соромиться проявляти свої бажання, тим сильне виникає збудження.

Чоловіки насолоджуються тим, що жінка вміє задовольняти свої потреби і не боїться про них заявляти.

Деякі дівчата, які мають внутрішні комплекси, під час статевого акту проявляють їх у вигляді сором’язливості.

Коли таке відбувається, це може відштовхнути партнера.

Такі “стопери” свідчать про скутість і можуть наштовхнути чоловіка на думку про те, що ти йому не довіряєш.

У таких сексуальних стосунках чоловік може боятись вносити пропозиції. Адже заздалегідь буде впевнений у негативній реакції.

Однак, якщо щось не подобається, чи немає бажання робити певні речі — не йди на жертви.

Чоловік не отримає задоволення, коли ти будеш робити через силу, або “заради нього”.

Фото: Рexels

