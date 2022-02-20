Чим здивувати чоловіка в ліжку, і чи варто це робити? Думка сексолога

Як жінка може здивувати чоловіка у ліжку і чи потрібно це спеціально робити? Розбираємо питання з сексологом.
Інколи тривалі стосунки позбавляють чуттєвого зв’язку.
У такому випадку жінка часто прагне повернути бувалу пристрасть в стосунки, задля цього – вирішує внести різноманітність у секс.
Як здивувати чоловіка в спальні, і чи варто спеціально щось для цього робити — розповіла сексологиня, психотерапевтка, авторка книги-тренінгу про жіночий оргазм “Твоя історія про…”, Оксана Єфремова у прямому ефірі Фактів Здоров’я.
Що приваблює чоловіків у жінці під час сексу?
Чоловікам люблять відчуття впевненості.
Тому їм подобається, коли жінка вміє насолоджуватись собою та своїм тілом.
Сексолог Оксана Єфремова розповідає:
Можна бути технічною, але саме відчуття власної привабливості і отримання кайфу від процесу підкреслюють твою сексуальність.
Чоловікам не хочеться мати справу з “роботами”, які виконують команди.
Їм хочеться справжніх емоцій.
Вони одразу відчувають нещирість і спробу імітування.
— Якщо чоловік не помічає, що жінка занадто старається — то це дивний партнер, — коментує сексолог.
Тому, чим більше дівчина від себе кайфує і не соромиться проявляти свої бажання, тим сильне виникає збудження.Також по темі: Секс на першому побаченні: варто чи ні? Модна жіноча білизна 2022: яка модель розкриє сексуальність і жіночність ТОП-7 книг про секс, які виведуть твоє інтимне життя на новий рівень
Скутість під час сексу
Чоловіки насолоджуються тим, що жінка вміє задовольняти свої потреби і не боїться про них заявляти.
Деякі дівчата, які мають внутрішні комплекси, під час статевого акту проявляють їх у вигляді сором’язливості.
— У них спрацьовують рамки виховання, а також дуже популярна в нашій культурі негативна установка: “не дай боже принесеш в подолі”, — зазначає фахівчиня.
Коли таке відбувається, це може відштовхнути партнера.
Такі “стопери” свідчать про скутість і можуть наштовхнути чоловіка на думку про те, що ти йому не довіряєш.
У таких сексуальних стосунках чоловік може боятись вносити пропозиції. Адже заздалегідь буде впевнений у негативній реакції.
— Це працює як ланцюжок. Коли є жіноча розкутість — з’являється чоловіча активність, — зазначає Оксана Єфремова.
Однак, якщо щось не подобається, чи немає бажання робити певні речі — не йди на жертви.
Чоловік не отримає задоволення, коли ти будеш робити через силу, або “заради нього”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про користь ранкового сексу.
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