Секс на першому побаченні: варто чи ні?

Перше побачення — особлива й романтична подія для багатьох із нас. Проте дуже часто воно закінчується зовсім неочікувано: на ранок ви прокидаєтесь в одному ліжку.

Якщо відкинути всі стереотипи й забобони, секс на першій зустрічі не здається таким страшним. Для когось це навпаки весела пригода, про яку можна буде в майбутньому згадувати з посмішкою й теплом у серці. Більш того, чимало пар, що займались коханням у таких обставинах, згодом будують міцні й довгі стосунки.

Отож, відкиньмо усі упередження й осуд з боку інших людей! Давайте тверезо розглянемо переваги й недоліки інтиму на першій романтичній зустрічі.

У стані ейфорії й миттєвої пристрасті ми часто забуваємо про найважливіше, що в нас є — наше здоров’я.

Навіть після довготривалого спілкування не можна займатися незахищеним сексом з партнером, якщо ви не впевнені, що він або вона не має небезпечних захворювань.

Інтим без контрацепції на першому побаченні може обернутися справжньою проблемою, яка ще довго нагадуватиме про себе.

Задумайтесь, чи варта та хвилинна слабкість сотень утрачених нервових клітин?

На жаль, дехто й досі сприймає секс як можливість прив’язати людину на довгий період.

Якщо ви бачите, що цікаві партнеру тільки як сексуальний об’єкт, не варто погоджуватися на інтим на першому побаченні.

Окрім жалю й почуття того, що вас використали, ви не отримаєте більше нічого.

Дуже часто в стані алкогольного сп’яніння ми не можемо об’єктивно оцінювати ситуацію.

Інтим “на п’яну голову” точно не принесе задоволення.

Отож, якщо ви відчуваєте, що вже не можете себе повноцінно контролювати, від близькості краще відмовитись щонайменше до наступного разу, щоб убезпечити себе від неприємних наслідків.

У сексу на першому побаченні є не тільки недоліки!

Інтим допомагає якнайшвидше пізнати одне одного й стати ближчими за короткий період.

Для багатьох заняття коханням – це не просто фізіологічний процес, а справжнє духовне дійство.

Отож, якщо ви точно впевнені у своїй симпатії до партнера й маєте контрацептиви, чому б і ні?

Слова Олександра Олеся, що ніколи не втратять своєї актуальності.

Якщо відчуваєте, що морально готові до такої пригоди, не вагайтеся.

Не забувайте про захист і насолоджуйтеся одне одним.

Часом краще віддатися почуттям, аніж жалкувати про втрачену можливість.

Отож, займатися сексом на першому побачення чи ні – особистий вибір кожного.

На щастя, ми живемо в час, коли за почуття й пристрасть не засуджують.

Дбайте про власну психологічну й фізичну безпеку – й будьте щасливими!

