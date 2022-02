Ранковий секс. ТОП-5 причин починати день із кохання

Ранковий секс – це не лише приємно, але й дуже корисно. Причому як для здоров’я, так і для кар’єрного зросту.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 причин починати день із кохання. Читай – і перевіряй на практиці!

Під час занять коханням в організмі виробляється велика порція ендорфінів – гормонів щастя.

Саме тому ранковий секс бадьорить навіть краще, ніж міцна кава!

А ще – піднімає настрій, заспокоює та мотивує працювати більш зосереджено, ніж колеги.

Сексуальні біоритми у чоловіків і жінок повністю збігаються лише двічі на добу – 8 ранку та 8 вечора.

Причому, саме в цей час вони досягають максимальних показників. А отже – задоволення від інтиму буде і довшим, і яскравішим.

Ранковий секс – прекрасна альтернатива зарядці. Адже під час інтиму задіяні майже всі групи м’язів.

Тож тепер ти знаєш, що слідкувати за фігурою і боротися із зайвою вагою – не лише потрібно, але й просто приємно. Головне – знайти для цього правильний спосіб 🙂

Саме тому ранковий секс приносить більше насолоди, вечірній або нічний.

Це підтверджують численні дослідження вчених з усіх куточків світу. Та чому б не перевірити на практиці?

Американські дослідники з’ясували: люди, які починають день із інтимної близькості, більше заробляють та успішніше будують кар’єру.

Причину того, як саме ранковий секс може бути пов’язаний із ростом рівня доходів, вчені поки що не знайшли.

Але, імовірно, справа в тому, що секс покращує настрій та підвищує продуктивність.

