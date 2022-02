Разом попри все: пари з шоу “Холостяк”, що продовжили стосунки після проекту

Одне з найромантичніших шоу на телебаченні — це, безперечно, Холостяк.

Мільйони глядачів по всьому світу протягом кількох місяців із захопленням спостерігають за розвитком стосунків героїв та іноді активно сперечаються через вибір холостяка.

На екрані ми бачимо щире кохання, яке, на перший погляд, не згасне ніколи.

У реальному житті, на жаль, більшість героїв проєкту не продовжують будувати сім’ю. Але є й ті, хто знайшов своє справжнє кохання саме на шоу.

Ранок у Великому Місті зараз розповість тобі про пар з культового реаліті, які залишилися разом після зйомок.

Закохані, яким довелося пройти “через вогонь і воду”.

Річ у тім, що за правилами шоу новоспеченим молодятам не можна було разом виходити на публіку й афішувати свої стосунки.

Варто зауважити й те, що на Богдан після оголошення вибору холостяка покотилася ціла лавина хейту від обурених підписників, які вболівали за іншу дівчину.

Попри весь хейт і переховування від фанатів, Анна й Михайло продовжили будувати стосунки й досі щасливі разом.

Зараз вони живуть разом й часто подорожують.

Зворушлива історія цього подружжя розтопить серце навіть найзапеклішого скептика.

Вони зустрілися вперше на зйомках 9 сезону проекту “Холостяк” і відтоді не розлучалися.

Нікіта й Даша знайшли одне в одному підтримку й неймовірне взаєморозуміння.

Протягом усього шоу Добринін не міг приховувати своїх почуттів, тож коли він обрав Дар’ю, це ні для кого не стало подивом.

Гучне весілля молодят стало справжньою подією 2020 року, адже вони стали першою парою в Україні, яка офіційно підтвердила свій статус подружжя після закінчення проєкту.

Після пишної церемонії пара не припинила тішити фанатів гарними новинами.

У січні 2021 Дар’я поділилась із підписниками новиною про те, що чекає на дитину.

Зараз синочку Даші й Нікіти вже 7 місяців.

Перша американська пара з проекту “Холостяк”, що одружилась.

Закохані вирішили офіційно побратися за пів року після закінчення зйомок у 2014.

Пройшло вже 8 років, а Шон і Кетрін і досі щасливі разом.

До речі, пара виховує трьох чудових діток й активно подорожує.

Ось так проект допоміг створити величезну сім’ю.

Австралійський актор, модель та телеведучий став першим Холостяком в Австралії, який офіційно одружився зі своєю обраницею, яку зустрів на шоу.

Попри те, що знімання закінчилися ще наприкінці 2013, пара зіграла весілля аж 4 роки потому.

Пишна церемонія в Італії надовго запам’яталася прихильникам закоханих.

Уже в 202о Анна поділилася звісткою про те, що вагітна.

Зараз вони з Тімом виховують красуню-донечку.

Ще один австралійський холостяк, що взяв собі в дружини обраницю з проекту, яка вже мала дитину.

Слов’янка підкорила бізнесмена-красунчика з першого погляду, відтоді він її вже нікуди не відпускав.

У 2015 Сем освідчився Сніжані на шоу, а три роки потому вони зіграли пишне весілля.

Зараз пара має спільну донечку й чекає на поповнення.

Фото: kanyeeebear

