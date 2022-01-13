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Video: “Холостячка” Злата Огнєвіч про вокал, політичну кар’єру та власну сексуальність — інтерв’ю | 33 за 3

Злата Огнєвіч дала ексклюзивне інтерв’ю в рубриці 33 за 3 і за 3 хвилини відповіла нашій Олександрі Кучеренко на 33 важливі запитання. Довідка. Злата Огнєвіч — українська співачка, заслужена артистка Автономної Республіки Крим. У 2013 році представляла Україну на Пісенному конкурсі Євробачення, де зайняла 3 місце. Була народною депутаткою Верховної Ради 8 скликання. Героїня другого сезону шоу Холостячка. Незаміжня. Як Злату Огнєвіч називали у школі? Коли вперше відчула себе відомою? Яку пісню найчастіше співає у душі? На скільки відсотків вважає себе сексуальною? Коли пожалкувала про те, що стала депутаткою? На скільки балів оцінює себе, як співачку? На ці та багато інших запитань Злата Огнєвіч відповіла Олександрі Кучеренко в рубриці 33 за 3. [read_more_news] Більше дивіться у відео. Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 дала інтерв'ю Ольга Сумська.

“Холостячка” Злата Огнєвіч про вокал, політичну кар’єру та власну сексуальність — інтерв’ю | 33 за 3
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Злата Огнєвіч дала ексклюзивне інтерв’ю в рубриці 33 за 3 і за 3 хвилини відповіла нашій Олександрі Кучеренко на 33 важливі запитання.

Довідка. Злата Огнєвіч — українська співачка, заслужена артистка Автономної Республіки Крим. У 2013 році представляла Україну на Пісенному конкурсі Євробачення, де зайняла 3 місце. Була народною депутаткою Верховної Ради 8 скликання. Героїня другого сезону шоу Холостячка. Незаміжня.

Як Злату Огнєвіч називали у школі?

Коли вперше відчула себе відомою?

Яку пісню найчастіше співає у душі?

На скільки відсотків вважає себе сексуальною?

Коли пожалкувала про те, що стала депутаткою?

На скільки балів оцінює себе, як співачку?

На ці та багато інших запитань Злата Огнєвіч відповіла Олександрі Кучеренко в рубриці 33 за 3.

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Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 дала інтерв’ю Ольга Сумська.

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ICTV / Ранок / “Холостячка” Злата Огнєвіч про вокал, політичну кар’єру та власну сексуальність — інтерв’ю | 33 за 3 / 13.01.2022 09:40
13.01.2022 09:40

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