“Холостячка” Злата Огнєвіч про вокал, політичну кар’єру та власну сексуальність — інтерв’ю | 33 за 3

Злата Огнєвіч дала ексклюзивне інтерв’ю в рубриці 33 за 3 і за 3 хвилини відповіла нашій Олександрі Кучеренко на 33 важливі запитання.

Довідка. Злата Огнєвіч — українська співачка, заслужена артистка Автономної Республіки Крим. У 2013 році представляла Україну на Пісенному конкурсі Євробачення, де зайняла 3 місце. Була народною депутаткою Верховної Ради 8 скликання. Героїня другого сезону шоу Холостячка. Незаміжня.

Як Злату Огнєвіч називали у школі?

Коли вперше відчула себе відомою?

Яку пісню найчастіше співає у душі?

На скільки відсотків вважає себе сексуальною?

Коли пожалкувала про те, що стала депутаткою?

На скільки балів оцінює себе, як співачку?

На ці та багато інших запитань Злата Огнєвіч відповіла Олександрі Кучеренко в рубриці 33 за 3.

Більше дивіться у відео.

