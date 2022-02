Довідничок туриста: 7 фраз, які знадобляться під час подорожі до Єгипту

Які фрази необхідно знати туристам у Єгипті?

Єгипет — казкове сонячне місце, яке щороку гостинно приймає мільйони туристів.

У більшості відпочинок у цій країні викликає асоціації лише з прозорим морем, спекою, безкрайніми пляжами й вишуканими готелями, а дарма.

Єгиптяни мають багато цікавинок у своїх містах і можуть здивувати не тільки морем.

Щоб твоя подорож була зручною й безпечною, варто підготуватися до неї заздалегідь.

Ранок у Великому місці підготував для тебе добірку корисних фраз арабською мовою, які допоможуть тобі знайти спільну мову з місцевими в Єгипті.

Перше, з чого варто почати комунікацію із будь-ким — привітання.

Для цього в Єгипті чудово підійде фраза “Маса ель хеір”.

Таке побажання доброго дня буде актуальним і вдень, і ввечері, тож сміливо користуйся цією фразою замість усім звичного “Салям”.

Правила етикету ніхто не скасовував!

Ввічливість допомагає завоювати прихильність співрозмовника.

Особливо важливо її проявляти під час туристичних подорожей, аби іноземці охоче тобі допомагали.

Щоб перепросити в когось у Єгипті, достатньо сказати: “Асеф”.

Єгипет — надзвичайно гостинна країна, тому це слово тобі точно доведеться часто повторювати.

Щоб сказати дякую в цьому сонячному куточку нашої планети, запам’ятай слово “Шукран”.

Воно зовсім просте й неодмінно тобі знадобиться!

Кожен з нас може опинитися в неочікуваній складній ситуації будь-де.

Зверни особливу увагу на це словосполучення, адже воно може навіть врятувати тобі життя!

“Мумкен цаадні” означає ввічливе прохання допомогти.

Звісно, єгиптяни не покинуть тебе напризволяще, навіть якщо ти звертатимешся до них рідною мовою, проте шансів на порозуміння буде значно більше за умови, що ти знатимеш елементарні слова арабською.

Перейдемо до приємного.

Хто ж не любить шопінг? Єгипетські ринки — окремий дивовижний світ, який, на перший погляд, не затихає ані на хвилину.

Запахи прянощів і східних солодощів можуть звести будь-кого з розуму, але не варто забувати про ціну товару.

Щоб запитати, скільки коштує певна річ, промов: “Бі кам да?”

Єгиптяни — народ гостинний, але підприємницький.

Вони бачать туристів за версту й майже завжди намагається підвищити ціну товарів.

Для них закордонні гості — багаті відпочивальники, яких можна надурити.

Щоб не втрапити в таку ситуацію, вивчи фразу “Га лі”.

Це слово допоможе тобі коротко й швидко пояснити, що ціна зависока.

Прощатися теж треба вміти красиво.

Аби не образити єгиптянина, скажи “Маас салама”.

У Єгипті не заведено кивати головою чи махати рукою після зустрічей, тож краще запам’ятати прості слова.

Фото: Pexels

