Магазини без алкоголю та маршрутки без дверей. Українка показала життя у Єгипті

Українська емігрантка про особливості життя в Єгипті.
Майже 8 років тому над українським Донбасом нависла чорна хмара, яка не розвіялася і досі – там триває війна.
Багатьох жителів цього регіону трагедія розкидала не просто по Україні, а по світу.
Героїня нашого сьогоднішнього сюжету, донеччанка Лара знайшла прихисток в сонячному Єгипті.
Сьогодні вона покаже нам не туристичний, а буденний бік цієї країни.
Магазини в Єгипті
Варіантів купити продукти в Хургаді більше ніж достатньо.
Крамнички і базарчики в Харгаді і справді на кожному кроці, але треба бути готовим, що вони можуть бути зачиненими посеред білого дня.
Причина для нас, українців, доволі екзотична — спека.
Коли сонце ховається — торгівля починається. Українка розповідає:
Також по темі: Україна і Йорданія – такі різні! Життя в мусульманській країні очима емігрантки Гра на виживання! Українська емігрантка про життя у В'єтнамі Життя жінок у Туреччині. Емігрантка розвіяла міфи про правила ісламу
Основна маса закладів та маленьких магазинів теж працює від другої половини дня до глибокої ночі.
Можна емігрувати з України, але неможливо уявити життя без наших традиційних смаколиків.
Ларі в цьому сенсі пощастило, щонайменше в Хургаді знайти звичні нам страви і продукти взагалі не проблема.
“Кулінарію України” наша наша співвітчизниця відкрила задовго до того, як я сюди приїхала. Тут можна купити різні делікатеси і, до речі, це не єдиний магазин такої спрямованості у Хургаді. Вони користується великим попитом”, — зазначає Лара.
Акоголь — лише у ресторанах?
В Єгипті можна навіть українську їжу знайти без особливих зусиль, чого не скажеш про алкоголь.
Як і в деяких інших мусульманських країнах, в Єгипті його продаж обмежений.
Лара пояснює:
Алкоголь у магазинах тут не продають. Пляшечку пива або щось міцніше можна купити тільки в спеціальних місцях у Хургаді. Це в основному кафе та ресторани.
За словами українки, купувати напої можна на виніс.
А що не так із громадським транспортом у Хургаді?
Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нетуристичний бік Єгипту.
Фото: Unsplash