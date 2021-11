Магазини без алкоголю та маршрутки без дверей. Українка показала життя у Єгипті

Українська емігрантка про особливості життя в Єгипті.

Майже 8 років тому над українським Донбасом нависла чорна хмара, яка не розвіялася і досі – там триває війна.

Багатьох жителів цього регіону трагедія розкидала не просто по Україні, а по світу.

Героїня нашого сьогоднішнього сюжету, донеччанка Лара знайшла прихисток в сонячному Єгипті.

Сьогодні вона покаже нам не туристичний, а буденний бік цієї країни.

Варіантів купити продукти в Хургаді більше ніж достатньо.

Крамнички і базарчики в Харгаді і справді на кожному кроці, але треба бути готовим, що вони можуть бути зачиненими посеред білого дня.

Причина для нас, українців, доволі екзотична — спека.

Коли сонце ховається — торгівля починається. Українка розповідає:

Можна емігрувати з України, але неможливо уявити життя без наших традиційних смаколиків.

Ларі в цьому сенсі пощастило, щонайменше в Хургаді знайти звичні нам страви і продукти взагалі не проблема.

“Кулінарію України” наша наша співвітчизниця відкрила задовго до того, як я сюди приїхала. Тут можна купити різні делікатеси і, до речі, це не єдиний магазин такої спрямованості у Хургаді. Вони користується великим попитом”, — зазначає Лара.

В Єгипті можна навіть українську їжу знайти без особливих зусиль, чого не скажеш про алкоголь.

Як і в деяких інших мусульманських країнах, в Єгипті його продаж обмежений.

Лара пояснює:

За словами українки, купувати напої можна на виніс.

А що не так із громадським транспортом у Хургаді?

Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нетуристичний бік Єгипту.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.