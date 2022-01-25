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Video: Альтернатива all inclusive. Українка про місця, які обов’язково варто побачити у Єгипті

  365 днів на рік українка Лара ніжиться під сонечком Єгипту. А в дні, коли воно особливо припікає - рятується від нього у водах Червоного моря. Сьогодні емігрантка відкриє нам світ єгипетського туризму. Але це не той туризм, про який ви, напевно, встигли подумати. All inclusive, Шарм-ель-Шейх та Хургада тут ні до чого. Знамените курортне містечко Єгипту - Александрія. Там теж є море - Середземне, там теж дуже гарно, але наші туристи частіше їдуть на узбережжя Червоного моря. І багато втрачають - переконана героїня нашого наступного сюжету. [read_more_news] Чому варто завчасно дізнаватись про безпечні місця в Єгипті? Який транспорт краще обрати для пересування? Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”. Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості оренди житла в Туреччині. Фото: Рexels

Альтернатива all inclusive. Українка про місця, які обов’язково варто побачити у Єгипті
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365 днів на рік українка Лара ніжиться під сонечком Єгипту.

А в дні, коли воно особливо припікає – рятується від нього у водах Червоного моря.

Сьогодні емігрантка відкриє нам світ єгипетського туризму.

Але це не той туризм, про який ви, напевно, встигли подумати.

All inclusive, Шарм-ель-Шейх та Хургада тут ні до чого.

Знамените курортне містечко Єгипту – Александрія.

Там теж є море – Середземне, там теж дуже гарно, але наші туристи частіше їдуть на узбережжя Червоного моря.

І багато втрачають – переконана героїня нашого наступного сюжету.

Також по темі: Що взяти з собою на відпочинок в Єгипет? Відпочинок в Хургаді. Що важливо знати про популярний єгипетський курорт За що в Таїланді можна загриміти у в'язницю на 35 років? Емігрантка про тайський патріотизм

Чому варто завчасно дізнаватись про безпечні місця в Єгипті?

Який транспорт краще обрати для пересування?

Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості оренди житла в Туреччині.

Фото: Рexels

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ICTV / Ранок / Альтернатива all inclusive. Українка про місця, які обов’язково варто побачити у Єгипті / 25.01.2022 15:30
25.01.2022 15:30

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