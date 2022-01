Альтернатива all inclusive. Українка про місця, які обов’язково варто побачити у Єгипті

365 днів на рік українка Лара ніжиться під сонечком Єгипту.

А в дні, коли воно особливо припікає – рятується від нього у водах Червоного моря.

Сьогодні емігрантка відкриє нам світ єгипетського туризму.

Але це не той туризм, про який ви, напевно, встигли подумати.

All inclusive, Шарм-ель-Шейх та Хургада тут ні до чого.

Знамените курортне містечко Єгипту – Александрія.

Там теж є море – Середземне, там теж дуже гарно, але наші туристи частіше їдуть на узбережжя Червоного моря.

І багато втрачають – переконана героїня нашого наступного сюжету.

Чому варто завчасно дізнаватись про безпечні місця в Єгипті?

Який транспорт краще обрати для пересування?

Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

