Завжди на стилі та у тренді. Добірка модних образів Анни Трінчер

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер нині є взірцем стилю для молодого покоління.
Вона не боїться експерементувати, показувати жіночність і доводить, що можна бути стильною, навіть, в спортивному костюмі.
Ранок у Великому Місті створив добірку стильних вбрань артистки.
Модні образи Анни Трінчер
Рукавички
Рукавички — новий тренд, який Анна вже активно використовує.
Вони доповнюють образ і роблять його більш жіночним.
Тож, якщо раніше на цей елемент не звертали увагу, варто придивитись і використовувати.
Особливо в зимових період, коли руки потребують більшого догляду і захисту.
Неон
Більше яскравих кольорів.
Пандемія привнесла свої корективи в світ моди.
І нині більшість дизайнерів активно використовують неонові кольори та принти.
До речі, Анна поєднала тут одразу два тренда.
Корсет
Якщо прагнете привернути увагу — вам однозначно потрібен корсет.
Це додає образу жіночність і сексуальність.
Ткож корсет ідеально поєднується з брючним костюмом або спідницею.
Зав’язки
Трінчер не пропускає можливості підкреслити талію.
І варто зазначити, що це вдається виконавиці доволі лаконічно і стильно.
Тож, якщо маєте струнку фігуру як у Анни — сміливо обирайте короткий топ на запах.
А тим, хто прагне приховати неточності фігури радимо обирати більш приталені речі стриманих кольорів, але обов’язково на запах.Також по темі: Королеви стилю. Тіна Кароль і Бейонсе приміряли однакові образи Власний стиль та ідеальна шкіра: секрети краси Меган Фокс Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої
Аксесуари
Масивні аксесуари — маст-хев модниць.
Вони додають образу трішки сміливості та грайливості.
До речі, ще нещодавно Анна мала власний бренд прикрас, який користувався особливою популярністю в українських зірок.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Насті Каменських.
Фото: malyk_photographer