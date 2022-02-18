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ICTV Ранок 18.02.2022 19:15
18.02.2022 19:15
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Яскрава й спокуслива: Даша Астаф’єва поділилась гарячими фото в корсеті

Яскрава й спокуслива: Даша Астаф’єва поділилась гарячими фото в корсеті

Українська модель та співачка Даша Астаф’єва потішила фанатів новою порцією гарячих знімків.

Світлини зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото вона позує в яскравому рожевому корсеті.

Неймовірний образ артистка доповнила блискучими аксесуарами й стриманою зачіскою.

Ну і куди ж без високих рожевих підборів та чорних панчіх!

Епатажність зашкалює в кожній деталі!

Також по темі: У бікіні на причалі. Даша Астаф'єва похизувалась ідеальною фігурою У халаті на голе тіло? Даша Астаф'єва поділилася новими гарячими фотографіями Гаряча мексиканка. Даша Астаф'єва приміряла на себе образ Фріди Кало

Підписники зірки в захваті від її спокусливого луку.

А ще більше від апетитних форм зірки.

Вони просто засипають Дашу компліментами у коментарях.

Мовляв, такі дівчата – гордість України.

Не поскупилися фанати й на вподобання: за добу пост набрав понад 13 тисяч лайків.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ідеальну фігуру Даші Астаф’євої.

Фото: da_astafieva

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Теги: Даша Астаф’єва, зірковий інстаграм, шоу-бізнес
18.02.2022 19:15



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