Яскрава й спокуслива: Даша Астаф’єва поділилась гарячими фото в корсеті

Українська модель та співачка Даша Астаф’єва потішила фанатів новою порцією гарячих знімків.

Світлини зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото вона позує в яскравому рожевому корсеті.

Неймовірний образ артистка доповнила блискучими аксесуарами й стриманою зачіскою.

Ну і куди ж без високих рожевих підборів та чорних панчіх!

Епатажність зашкалює в кожній деталі!

Підписники зірки в захваті від її спокусливого луку.

А ще більше від апетитних форм зірки.

Вони просто засипають Дашу компліментами у коментарях.

Не поскупилися фанати й на вподобання: за добу пост набрав понад 13 тисяч лайків.

Фото: da_astafieva

