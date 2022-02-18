Яскрава й спокуслива: Даша Астаф’єва поділилась гарячими фото в корсеті

Українська модель та співачка Даша Астаф’єва потішила фанатів новою порцією гарячих знімків.
Світлини зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.
На фото вона позує в яскравому рожевому корсеті.
Неймовірний образ артистка доповнила блискучими аксесуарами й стриманою зачіскою.
Ну і куди ж без високих рожевих підборів та чорних панчіх!
Епатажність зашкалює в кожній деталі!Також по темі: У бікіні на причалі. Даша Астаф'єва похизувалась ідеальною фігурою У халаті на голе тіло? Даша Астаф'єва поділилася новими гарячими фотографіями Гаряча мексиканка. Даша Астаф'єва приміряла на себе образ Фріди Кало
Підписники зірки в захваті від її спокусливого луку.
А ще більше від апетитних форм зірки.
Вони просто засипають Дашу компліментами у коментарях.
Мовляв, такі дівчата – гордість України.
Не поскупилися фанати й на вподобання: за добу пост набрав понад 13 тисяч лайків.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про ідеальну фігуру Даші Астаф’євої.
Фото: da_astafieva