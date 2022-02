Під ковдрою серед пляжу: Ірина Федишин поділилась фото з відпустки

Відома українська співачка потішила фанатів оригінальними знімками з Мальдів.

Світлини артистка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото вона з чоловіком лежить на постільній білизні.

Співачка не полінувалася постелити на білосніжному пісочку повний комплект із подушками й ковдрою.

На кадрі вони з коханим зворушливо тримаються за руки й насолоджуються сонечком.

Прихильникам така незвична ідея для фото з райських островів неабияк сподобалася.

Схоже, стандартні пози біля пальм на тлі океану вже набридли всім користувачам.

За добу світлина Ірини назбирала понад 12 тисяч лайків.

