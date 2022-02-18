УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 18.02.2022 20:20
18.02.2022 20:20
Поділитися

Під ковдрою серед пляжу: Ірина Федишин поділилась фото з відпустки

Під ковдрою серед пляжу: Ірина Федишин поділилась фото з відпустки

Відома українська співачка потішила фанатів оригінальними знімками з Мальдів.

Світлини артистка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото вона з чоловіком лежить на постільній білизні.

Співачка не полінувалася постелити на білосніжному пісочку повний комплект із подушками й ковдрою.

На кадрі вони з коханим зворушливо тримаються за руки й насолоджуються сонечком.

– Сьогодні прокинулася на березі океану, – прокоментувала свій романтичний знімок зірка.

Прихильникам така незвична ідея для фото з райських островів неабияк сподобалася.

Схоже, стандартні пози біля пальм на тлі океану вже набридли всім користувачам.

Також по темі: "Осінні канікули продовжуються". Ірина Федишин гайнула до сонячної Туреччини Ірина Федишин стала жертвою шахраїв. Хто і як розвів співачку на гроші Зібрала врожай грибів. Ірина Федишин зачарувала красивими осінніми фото

За добу світлина Ірини назбирала понад 12 тисяч лайків.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про райський відпочинок Ірини Федишин.

Фото: irynafedyshyn

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Ірина Федишин, зірковий інстаграм, шоу-бізнес
18.02.2022 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь