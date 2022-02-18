Під ковдрою серед пляжу: Ірина Федишин поділилась фото з відпустки

Відома українська співачка потішила фанатів оригінальними знімками з Мальдів.
Світлини артистка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.
На фото вона з чоловіком лежить на постільній білизні.
Співачка не полінувалася постелити на білосніжному пісочку повний комплект із подушками й ковдрою.
На кадрі вони з коханим зворушливо тримаються за руки й насолоджуються сонечком.
– Сьогодні прокинулася на березі океану, – прокоментувала свій романтичний знімок зірка.
Прихильникам така незвична ідея для фото з райських островів неабияк сподобалася.
Схоже, стандартні пози біля пальм на тлі океану вже набридли всім користувачам.Також по темі: "Осінні канікули продовжуються". Ірина Федишин гайнула до сонячної Туреччини Ірина Федишин стала жертвою шахраїв. Хто і як розвів співачку на гроші Зібрала врожай грибів. Ірина Федишин зачарувала красивими осінніми фото
За добу світлина Ірини назбирала понад 12 тисяч лайків.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про райський відпочинок Ірини Федишин.
Фото: irynafedyshyn