Календар стрижок на лютий 2022: коли краще змінити образ

Місячний календар стрижок на лютий 2022 підкаже, коли варто змінювати зачіску, а коли краще утриматися від походу до перукарні.

Наш астрологічний прогноз допоможе тобі вдало підібрати день для вдосконалення свого волосся, тож перед тим, як записатися до салону краси чи барбершопу, підбери найзручнішу дату для себе.

7-9 січня: стрижка в ці дні стане найкращим рішенням. Давно страждаєш від посічених кінчиків і ламкості волосся? Тоді записуйся до перукаря в цей період!

14-16 січня: чудова пора для ваших найсміливіших експериментів із зачіскою. Якщо зробити стрижку в ці дні, вона неодмінно примножить твою харизму й привертатиме багато уваги від вашого оточення.

20 січня: стрижка, зроблена в цей день, подарує тобі радість і легкість. Волосся ще довго сяятиме і вражатиме вас своєю густотою.

26 січня: ідеальний час для того, щоб підстригти посічені кінчики. Після зміни образу в цей день волосся стане набагато міцнішим і привабливішим.

У ці дні краще утриматися від походу до салону краси, адже процедури не принесуть жодної користі й навіть можуть накликати на вас біду.

Усі інші дні лютого, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих дат, нейтральні. Тобто, стрижка в цей період не завдасть шкоди, але й радості не принесе.

Фото: Pexels

