Зваблива елегантність: Єва Лонгорія поділилась пікантними знімками

Відома голлівудська акторка, зірка серіалу “Відчайдушні домогосподарки”, потішила прихильників гарячими фото в корсеті.

Знімками Єва Лонгорія поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі.

На світлинах красуня позує в чорному корсеті.

Образ вона доповнила чорними трусиками й браслетами на обох руках.

Ось, що означає гаряче латиноамериканське походження!

Прихильники точно залишились у захваті від такого привітання із Днем Закоханих.

За два дні фото назбирало понад 94 тисячі вподобані.

У коментарях усі захоплюються неймовірною фігурою Лонгорії.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про розкішну фігуру Єви Лонгорії.

Фото: evalongoria

