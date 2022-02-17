УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 17.02.2022 19:15
17.02.2022 19:15
Поділитися

Зваблива елегантність: Єва Лонгорія поділилась пікантними знімками

Зваблива елегантність: Єва Лонгорія поділилась пікантними знімками

Відома голлівудська акторка, зірка серіалу “Відчайдушні домогосподарки”, потішила прихильників гарячими фото в корсеті.

Знімками Єва Лонгорія поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі.

На світлинах красуня позує в чорному корсеті.

Образ вона доповнила чорними трусиками й браслетами на обох руках.

Ось, що означає гаряче латиноамериканське походження!

— Надсилаю вам багато поцілунків, — підписала пост Єва.

Прихильники точно залишились у захваті від такого привітання із Днем Закоханих.

Також по темі: Різдво в басейні. Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру у купальнику Мексиканська спека. Єва Лонгорія показала розкішну фігуру Які ж вихідні без текіли? Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю

За два дні фото назбирало понад 94 тисячі вподобані.

У коментарях усі захоплюються неймовірною фігурою Лонгорії.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про розкішну фігуру Єви Лонгорії.

Фото: evalongoria

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Єва Лонгорія, зірковий інстаграм, шоу-бізнес
17.02.2022 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь