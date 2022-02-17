Зваблива елегантність: Єва Лонгорія поділилась пікантними знімками

Відома голлівудська акторка, зірка серіалу “Відчайдушні домогосподарки”, потішила прихильників гарячими фото в корсеті.
Знімками Єва Лонгорія поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі.
На світлинах красуня позує в чорному корсеті.
Образ вона доповнила чорними трусиками й браслетами на обох руках.
Ось, що означає гаряче латиноамериканське походження!
— Надсилаю вам багато поцілунків, — підписала пост Єва.
Прихильники точно залишились у захваті від такого привітання із Днем Закоханих.Також по темі: Різдво в басейні. Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру у купальнику Мексиканська спека. Єва Лонгорія показала розкішну фігуру Які ж вихідні без текіли? Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю
За два дні фото назбирало понад 94 тисячі вподобані.
У коментарях усі захоплюються неймовірною фігурою Лонгорії.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про розкішну фігуру Єви Лонгорії.
Фото: evalongoria