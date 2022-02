Спокуслива валентинка: Кім Кардашян привітала прихильників у міні-бікіні

Американська теледіва й мільярдерка Кім Кардашян потішила фанатів пікантними знімками.

Фото зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.

На світлинах модель позує в чорному й рожевому купальниках, які ледь-ледь прикривають її зону бікіні.

Кім не вперше ділиться подібними знімками.

Кардашян любить хизуватися своїми пишними формами і на тлі моря, і вдома.

Кім у цей день точно щаслива, адже має міцні стосунки й усе, що забажає.

Прихильникам таке привітання дуже сподобалося.

За добу фото назбирали понад 4 мільйони лайків і тисячі коментарів із компліментами.

Фото: kimkardashian

