Спокуслива валентинка: Кім Кардашян привітала прихильників у міні-бікіні

Американська теледіва й мільярдерка Кім Кардашян потішила фанатів пікантними знімками.
Фото зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.
На світлинах модель позує в чорному й рожевому купальниках, які ледь-ледь прикривають її зону бікіні.
Кім не вперше ділиться подібними знімками.
Кардашян любить хизуватися своїми пишними формами і на тлі моря, і вдома.
— Щасливого Дня Закоханих! — підписала зірка свій пост.
Кім у цей день точно щаслива, адже має міцні стосунки й усе, що забажає.Також по темі: Засвітила пишні форми. Кім Кардашян щедро ділиться фото з відпустки Фанати в захваті: Кім Кардашян поділилася відвертими фото в бікіні Пляжна вечірка. Кім Кардашян дражнить підписників гарячими фото з відпочинку
Прихильникам таке привітання дуже сподобалося.
За добу фото назбирали понад 4 мільйони лайків і тисячі коментарів із компліментами.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про пишні форми Кім у глянці.
Фото: kimkardashian