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ICTV Ранок 17.02.2022 20:20
17.02.2022 20:20
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Спокуслива валентинка: Кім Кардашян привітала прихильників у міні-бікіні

Спокуслива валентинка: Кім Кардашян привітала прихильників у міні-бікіні

Американська теледіва й мільярдерка Кім Кардашян потішила фанатів пікантними знімками.

Фото зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.

На світлинах модель позує в чорному й рожевому купальниках, які ледь-ледь прикривають її зону бікіні.

Кім не вперше ділиться подібними знімками.

Кардашян любить хизуватися своїми пишними формами і на тлі моря, і вдома.

— Щасливого Дня Закоханих! — підписала зірка свій пост.

Кім у цей день точно щаслива, адже має міцні стосунки й усе, що забажає.

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Прихильникам таке привітання дуже сподобалося.

За добу фото назбирали понад 4 мільйони лайків і тисячі коментарів із компліментами.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пишні форми Кім у глянці.

Фото: kimkardashian

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Теги: зірковий інстаграм, Кім Кардашьян, Шоу-бізнез
17.02.2022 20:20



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