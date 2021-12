Кібервійна світового масштабу. Чи помстяться США Росії за хакерські атаки?

Третя світова війна вже триває!

Вона незрима, таємна, прихована від очей більшості людей.

Але при цьому неймовірно запекла, жорстока і підступна.

Це кібервійна. Фактично це війна всіх проти всіх.

Навіть союзники можуть капостити одне одному.

А все тому, що важко довести, хто і з якою метою проводив кібератаку.

Одна з країн, яка найбільше втручається у чужі справи, шпигує та проводить кібердиверсії — це Росія.

Україна немало постраждала від кібератак росіян. Але ми скоріше — просто полігон для відпрацювання нових хакерських методів.

Американські аналітики виявили слабкі місця у кібербезпеці російських підприємств.

Серед них — навіть об’єкти критичної інфраструктури і оборони РФ!

То які саме прогалини знайшли американці?

І чи вдарять вони по росіянах?

Про це знає розповість провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці “Ото таке”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи готується Китай до глобальної кібервійни.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.