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Video: Кібервійна світового масштабу. Чи помстяться США Росії за хакерські атаки?

Третя світова війна вже триває! Вона незрима, таємна, прихована від очей більшості людей. Але при цьому неймовірно запекла, жорстока і підступна. Це кібервійна. Фактично це війна всіх проти всіх. Навіть союзники можуть капостити одне одному. А все тому, що важко довести, хто і з якою метою проводив кібератаку. Одна з країн, яка найбільше втручається у чужі справи, шпигує та проводить кібердиверсії — це Росія. Україна немало постраждала від кібератак росіян. Але ми скоріше — просто полігон для відпрацювання нових хакерських методів. Американські аналітики виявили слабкі місця у кібербезпеці російських підприємств. Серед них — навіть об’єкти критичної інфраструктури і оборони РФ! [read_more_news] То які саме прогалини знайшли американці? І чи вдарять вони по росіянах? Про це знає розповість провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці "Ото таке". Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи готується Китай до глобальної кібервійни. Фото: Unsplash

Кібервійна світового масштабу. Чи помстяться США Росії за хакерські атаки?
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Третя світова війна вже триває!

Вона незрима, таємна, прихована від очей більшості людей.

Але при цьому неймовірно запекла, жорстока і підступна.

Це кібервійна. Фактично це війна всіх проти всіх.

Навіть союзники можуть капостити одне одному.

А все тому, що важко довести, хто і з якою метою проводив кібератаку.

Одна з країн, яка найбільше втручається у чужі справи, шпигує та проводить кібердиверсії — це Росія.

Україна немало постраждала від кібератак росіян. Але ми скоріше — просто полігон для відпрацювання нових хакерських методів.

Американські аналітики виявили слабкі місця у кібербезпеці російських підприємств.

Серед них — навіть об’єкти критичної інфраструктури і оборони РФ!

Також по темі: Захід не може домовитись із Кремлем? Кібергігієна: чому інформаційна безпека стала настільки актуальною? Америка готова зупинити агресивну Росію? Чи варто Україні сподіватись на підтримку США

То які саме прогалини знайшли американці?

І чи вдарять вони по росіянах?

Про це знає розповість провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці “Ото таке”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи готується Китай до глобальної кібервійни.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Кібервійна світового масштабу. Чи помстяться США Росії за хакерські атаки? / 08.12.2021 11:50
08.12.2021 11:50

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