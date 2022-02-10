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Video: Криптовалюта для Кім Чен Ина: як хакери обкрадають Європу і США

Навіщо хакери Кім Чен Ина крадуть біткоїни? Північна Корея будує ракети для знищення капіталістичного світу за кошт того самого капіталістичного світу. Хакери Кім Чен Іна витягують гроші з віртуальних гаманців європейців, американців та своїх судів — мешканців Південної Кореї та Японії. Демократичний світ мало що виніс зі своєї недавньої історії і все ще дозволяє агресивним диктатурам збагачуватися власним коштом. Європейці продовжують надсилати мільярди в обмін на його газ і нафту. А Кім Чен Ин, позбавлений багатих надр, шукає інші способи збагатитися коштом вільного світу. І знаходить. [read_more_news] Як саме? Як одній з найбільш ізольованих країн світу вдалося виховати команду кіберзлочинців? Дивіться в сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали про гіперзвукову ракету КНДР. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Криптовалюта для Кім Чен Ина: як хакери обкрадають Європу і США
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Навіщо хакери Кім Чен Ина крадуть біткоїни?

Північна Корея будує ракети для знищення капіталістичного світу за кошт того самого капіталістичного світу.

Хакери Кім Чен Іна витягують гроші з віртуальних гаманців європейців, американців та своїх судів — мешканців Південної Кореї та Японії.

Демократичний світ мало що виніс зі своєї недавньої історії і все ще дозволяє агресивним диктатурам збагачуватися власним коштом.

Європейці продовжують надсилати мільярди в обмін на його газ і нафту.

А Кім Чен Ин, позбавлений багатих надр, шукає інші способи збагатитися коштом вільного світу.

І знаходить.

Також по темі: Інтернет війна: чому російські хакери атакують українські бази даних Чому біткоїн такий дорогий? Кім Чен Ин хоче захопити світ? Експерти розвінчали міфи про КНДР

Як саме?

Як одній з найбільш ізольованих країн світу вдалося виховати команду кіберзлочинців?

Дивіться в сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про гіперзвукову ракету КНДР.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Криптовалюта для Кім Чен Ина: як хакери обкрадають Європу і США / 10.02.2022 13:40
10.02.2022 13:40

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