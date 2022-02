Криптовалюта для Кім Чен Ина: як хакери обкрадають Європу і США

Навіщо хакери Кім Чен Ина крадуть біткоїни?

Північна Корея будує ракети для знищення капіталістичного світу за кошт того самого капіталістичного світу.

Хакери Кім Чен Іна витягують гроші з віртуальних гаманців європейців, американців та своїх судів — мешканців Південної Кореї та Японії.

Демократичний світ мало що виніс зі своєї недавньої історії і все ще дозволяє агресивним диктатурам збагачуватися власним коштом.

Європейці продовжують надсилати мільярди в обмін на його газ і нафту.

А Кім Чен Ин, позбавлений багатих надр, шукає інші способи збагатитися коштом вільного світу.

І знаходить.

Як саме?

Як одній з найбільш ізольованих країн світу вдалося виховати команду кіберзлочинців?

Дивіться в сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про гіперзвукову ракету КНДР.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

