Ні – “зимовій” анемії! Як підвищити рівень гемоглобіну без ліків

Як підвищити рівень гемоглобіну без ліків?

Почуваєшся сонливим та ослабленим навіть після здорового сну?

Страждаєш від частого болю в голові та м’язах?

Шкіра стала блідішою, волосся ламким, а серце, здається, вистрибує із грудей?

Спричинити такі симптоми може ціла низка захворювань, у тому числі й анемія, тобто знижений рівень гемоглобіну.

Саме про це Ранок у Великому Місті вирішив розповісти детальніше, адже взимку пониження гемоглобіну є доволі частою проблемою.

Гемоглобін – це складний білок, що містить залізо.

Він є основним структурним елементом еритроцитів, а його головною місією є перенесення кисню від легень до тканин, що його потребують.

Нормальні показники гемоглобіну залежать від віку та статі:

При зниженому рівні гемоглобіну розвивається анемія. У 90% випадків синдром провокується нестачею заліза.

До підвищеної групи ризику щодо зниження гемоглобіну відносяться підлітки в період активного росту і вагітні.

Надходження заліза повинно коригуватися певним раціоном і прийомом вітамінно-мінеральних комплексів. Найкраще про це тобі розповість лікар.

Обливання, контрастний душ — це не лише відмінний спосіб загартуватись.

Такі водні процедури ладні творити дива.

Наприклад, стимулювати кровоносну систему на виробницвто еритроцитів, що неодмінно покращить кровообіг і підвищить твій гемоглобін.

При легкому ступені залізодефіцитної анемії для підвищення гемоглобіну в крові достатньо включити у свій раціон багаті на залізо продукти.

Це червоне м’ясо, печінка та риба, салати, свіжі овочі, насіння й зелень.

До залівмісних фруктів можна віднести гранат і яблука.

Також не слід забувати про чорнослив, мигдаль, калину та шипшину.

Коли почнеш частіше їсти перелічені продукти, рівень гемоглобіну буде поступово підвищуватися.

Залізо засвоюється в організмі краще, коли його вживають разом з продуктами, які містять вітамін С.

Це ягоди, петрушка, капуста й болгарський перець.

Ну і, звісно, цитрусові — без них ніяк, особливо, взимку!

Краще зазделегідь подбати про рівень гемоглобіну, аби потім не витрачати час та гроші на лікування.

Запобігти розвитку анемії не так вже й важко. Варто просто:

Тут все просто.

Рівень гемоглобіну не можна піднімати тим, кому його потрібно знижувати.

У таких випадках кров стає густою і не може нормально циркулювати кровоносною системою.

Симптоми доволі схожі на анемію — сонливість удень, постійна млявість, біль у соглобах. Крім того, додається ще й порушення зору, підвищення артеріального тиску.

Аби нічого не сплутати і якомога швидше виправити збій у своєму організмі, необхідно звернутись до лікаря й здати аналіз на рівень гемоглобіну в крові.

