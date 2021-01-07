Лікують гіпертонію та депресію? Цілющі властивості бананів, про які ви навряд чи чули раніше

Банани: користь для організму.

Незважаючи на своє екзотичне походження, банани відносяться до тих фруктів, які завжди під рукою.

У кожному магазині, незалежно від сезону, їх є досхочу.

Ми настільки звикли до цих смаколиків кольору сонця, що зовсім не замислюємось про їх чудодійні властивості.

І мова не лише про поживність та високу енергетичну цінність. Якщо їсти їх у помірній кількості, ефект від бананів може бути такий же, як і від деяких ліків.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про користь цих жовтих красунчиків.

Корисні властивості бананів

Знижують ризик серцево-судинних захворювань

Калій та магній позитивно впливають на серцево-судинну систему.

А банани є просто відмінним джерелом цих речовин.

У середньому в банані міститься 420 мг калію.

Якщо ввести ці фрукти у свій щоденний раціон і зменшити споживання солі, то зникне потреба в препаратах для зниження артеріального тиску.

Також часте вживання бананів може попередити розвиток гіпертонії.

Допомагають боротись з депресією та стресом

Банани, виявляється, непогані такі антидепресанти!

Все це через чудодійний вітамін B6, що позитивно впливає на наш емоційний стан.

Завдяки ньому ми стаємо менш тривожними та дратівливими, ефективно позбуваємось стресу.

А сонячний колір бананів дарує шматочок літа й покращує настрій.

Корисні для шкіри

Якщо ти цікавишся доглядом за шкірою, то точно чув(-ла) про живильну маску на основі м’якоті банана.

Воно й не дивно! Через насичення вітамінами, банани омолоджують шкіру, роблять її пружною та еластичною.

А також допоможуть подолати свербіж і подразнення після укусу комахи чи якогось іншого запалення.

Пом’якшують біль при ПМС

Ніхто, напевно, не любить наслідків надкучливого передменстурального синдрому.

На жаль, повністю їх не позбутись, проте магній, вітамін В6 і вітамін Е можуть суттєво полегшити твій стан.

А де їх найбільше? Правильно — у бананах!

Допоможуть подолати безсоння і залежність?!

Ще два надто цікавих факти про банани.

Мікроелементи, як містяться у цих фруктах (особливо вітамін В6) сприяють здоровому сну людини й подолати так званий “бар’єр залежності”.

Отож, якщо запланував(-ла) добре виспатись або кинути палити, час для бананів!

Кому не можна їсти бананів?

На жаль, не для всіх банани несуть суцільну користь. Є певні групи людей, кому ці жовті смаколики протипоказані.

1. Виводячи рідину з організму, фрукт сприяє згущенню крові. Через це він може бути небезпений для:

Осіб з варикозним розширенням вен;

Чоловіків з проблемами ерекції;

Хворих на тромбофлебіт, ішемічну хворобу серця й тих, у кого відзначається підвищене згортання крові.

2. Через те, що банани можуть привести до здуття живота, людям із синдромом подразненого кишечника теж не варто їх їсти.

3. Не рекомендуються банани також і людям з підвищеною масою тіла через їх високу калорійність.

4. Ну і, звісно, діабетики. Для них фрукт несе неабияку небезпеку, адже крохмаль і клітковина конвертуються в вуглеводи з високим глікемічним індексом.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про корисні властивості мандаринів.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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