Інтернет війна: чому російські хакери атакують українські бази даних

Десятки вебресурсів в Україні, зокрема сайти міністерств та інших державних органів, а також портал Дія лягли внаслідок кібер удару в ніч з 13-го на 14-те січня.
Хакери залишили повідомлення з погрозами трьома мовами: українською, російською та ламаною польською.
Саме це недолуге маскування з метою створити напругу між Києвом і Варшавою й видало ворога.
Секретар РНБО України дав коментар стосовно цієї ситуації:
Чітко вижно почерк російських фахівців. Дев’яносто дев’ять і дев’ять відсотків.
Роботу зламаних ресурсів відновили, а витоку даних, як запевняє влада, не відбулось.
Тим часом у компанії Microsoft оголосили перші результати власного розслідування кібератаки.
За даними корпорації, шкідливе програмне забезпечення таки здатне знищувати файли в системах.
Слідство досі триває, тому про реальну шкоду від злочину повідомлять пізніше.
Мотиви хакерських атак
Причин існує безліч: бажання залякати, підірвати боєздатність і т.д.
Експерт Сергій Ден висунув свої версії цілей зловмисників:
Перше — дискредитація країни. Тобто, хтось показує, що наша країна не захищена в плані інформаційної безпеки. Кому це може бути потрібним?
Утім, правоохоронці не виключають і причетність кібергрупи з Білорусі, яка працює на Кремль.
Чому нам не вдалося запобігти зламу?
Про серйозну дірку в системі урядових сайтів було відомо ще з травня 2021-го року. Фахівці неодноразово попереджали про ці ризики.Також по темі: Холодна кібервійна? Як російські хакери тероризують Америку Мисливці за вакцинами. Хто насправді стоїть за кібератаками Кібергігієна: чому інформаційна безпека стала настільки актуальною?
Експерт з інформаційної безпеки Андрій Баранович назвав одну з причин поразки України в інтернет-війні:
Такі атаки відбуваються через тотальну безвідповідальність. Наші законодавці й виконавча влада літають у хмарах, мріють про кібервійська, придумують нездійсненні стратегії. Натомість усе, що потрібно робити, — це виконувати елементарні обов’язки, тосбто обслуговувати інформаційні системи.
Які країни також потерпають від кібернападів?
Естонія, яка нині допомагає Україні захищатись від хакерських атак, має власний досвід боротьби з російськими кібервійськами.
У 2007-му Кремль зламав вебінфраструктуру естонців у відповідь на рішення тамтешнього уряду демонтувати пам’ятник радянському солдатові у центрі Таллінну.
Отож, як бачимо, з російськими хакерами жартувати небезпечно, адже ці невгамовні воїни здатні зупинити цілі країни на декілька годин або ж навіть днів.
Чому кібератака вірусом Petya вважається однією з наймасштабніших за всю історію?
Хто намагався вплинути на результати президентських виборів у США?
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про кібервійну світового масштабу.
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