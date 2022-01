Інтернет війна: чому російські хакери атакують українські бази даних

Десятки вебресурсів в Україні, зокрема сайти міністерств та інших державних органів, а також портал Дія лягли внаслідок кібер удару в ніч з 13-го на 14-те січня.

Хакери залишили повідомлення з погрозами трьома мовами: українською, російською та ламаною польською.

Саме це недолуге маскування з метою створити напругу між Києвом і Варшавою й видало ворога.

Секретар РНБО України дав коментар стосовно цієї ситуації:

Роботу зламаних ресурсів відновили, а витоку даних, як запевняє влада, не відбулось.

Тим часом у компанії Microsoft оголосили перші результати власного розслідування кібератаки.

За даними корпорації, шкідливе програмне забезпечення таки здатне знищувати файли в системах.

Слідство досі триває, тому про реальну шкоду від злочину повідомлять пізніше.

Причин існує безліч: бажання залякати, підірвати боєздатність і т.д.

Експерт Сергій Ден висунув свої версії цілей зловмисників:

Утім, правоохоронці не виключають і причетність кібергрупи з Білорусі, яка працює на Кремль.

Про серйозну дірку в системі урядових сайтів було відомо ще з травня 2021-го року. Фахівці неодноразово попереджали про ці ризики.

Експерт з інформаційної безпеки Андрій Баранович назвав одну з причин поразки України в інтернет-війні:

Естонія, яка нині допомагає Україні захищатись від хакерських атак, має власний досвід боротьби з російськими кібервійськами.

У 2007-му Кремль зламав вебінфраструктуру естонців у відповідь на рішення тамтешнього уряду демонтувати пам’ятник радянському солдатові у центрі Таллінну.

Отож, як бачимо, з російськими хакерами жартувати небезпечно, адже ці невгамовні воїни здатні зупинити цілі країни на декілька годин або ж навіть днів.

