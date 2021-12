Проти України готують кібервійну? Чому кремлівські хакери нас атакують

Лише за листопад на Україну було здійснено понад 50 хакерських атак!

Це спричинило понад 31 тисячу критичних ситуацій у кібербезпеці.

Хто саме стоїть за кібератаками Служба безпеки України наразі не повідомляє.

Утім, експерти зазначають — все вказує на те, що працювали на замовлення іноземних спецслужб.

Не перший місяць лунають заяви про ймовірний повномасштабний наступ Росії на Україну.

То невже Московія готується ще й до “кібервійни” проти нас?

Росія — “держава-кібертерорист”.

У її “послужному” списку — хакерські атаки як на інші держави та їхню критичну інфраструктуру, так і на політиків.

Фахівці кажуть — кібератаки не менш ефективні за військове втручання!

Вони дозволяють швидко досягти бажаного: позбутися потенційних противників, посилити сферу впливу, “розхитати” суспільство, посіяти сумніви й паніку.

Але без крові і дуже часто абсолютно безкарно.

Військовий експерт Олександр Мусієнко каже:

До того ж, кібервійна — значно дешевша за реальну!

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун пояснює:

“Більш-менш кваліфікована команда хакерів, яка складається приблизно зі 100 людей, обійдеться десь у мільйон доларів на місяць. І десь ще півмільйона на придбання різних інструментів. Начебто сума здається величезна, але у порівнянні з утриманням традиційного війська — вона буквально незначна”.

І головне — ефект!

Згадати хоча б президентські вибори в США 2016.

Гілларі Клінтон досі вважає винними у своєму програші Дональду Трампу саме російських хакерів.

Каже, її позиції підірвав, так званий “поштовий скандал”, коли з’ясувалося, що держсекретарка США використовувала приватний сервер для відправки службових документів.

Під час минулорічних виборів у вересні 2020 кіберзлочинці масово атакували й тоді ще кандидата у президенти США Джо Байдена, але Трампу допомогти не вдалося…

Але більш масштабними кіберудари Росії були саме по Україні.

Ні, йдеться навіть не про злам Центрвиборчкому у 2014.

У 2015 році через атаку на “Прикарпаттяобленерго” без світла залишилися понад 200 тисяч жителів Івано-Франківської області.

У грудні 2016 хакери атакували внутрішні телекомунікаційні мережі Мінфіну, Держказначейства та Пенсійного фонду, що призвело до затримки бюджетних виплат.

Зокрема, міжнародний аеропорт “Бориспіль”, Укрзалізницю, Кабмін, Укртелеком і навіть наш рідний ICTV.

А у жовтні 2021 Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України викрив цілу мережу телеграм-каналів та ботів, яка курується Москвою і працює на зрив кампанії з вакцинації в Україні.

Вже восьмий рік поспіль Росія воює проти України не лише на реальному фронті на Сході, але й у кібер- та інформаційному просторі.

І саме зараз, на тлі чергових провокацій і численних погроз з боку Кремля, настав момент, коли наша держави має бути на сторожі.

Чому?

