Тейпування обличчя: навіщо потрібна і чи справді діє модна процедура

Все, що потрібно знати про тейпування обличчя.

Останнім часом у Instagram стрімко збільшується кількість красунь із різнобарвними стрічками на обличчі та шиї.

Ні, це не макіяж і не тату, як може здатися на перший погляд, а новий тренд у косметології.

Мова про тейпування — метод, що обіцяє омолодження без хірургічних втручань.

Що ж це за процедура? Наскільки вона дієва? І чи може бути небезпечною?

Метод кінезіотейпування, як не дивно, косметоли запозичили у спортсменів.

Ті використовують клейкі стрічки або так звані тейпи для розслаблення та фіксації травмованих м’язів і зв’язок.

Хіба могла індустрія краси пройти повз чудодійну силу смужок?

Звісно, ні, тож почала з їх допомогою розслаблювати певні м’язи, зменшувати вираженість зморшок або попереджувати їх появу.

Принаймні, таку дію обіцяє нам новий б’юті тренд, але як воно є насправді?

Отже, тейпи — це стрічки з еластичної бавовняно-паперової тканини, на одну зі сторін яких нанесено гіпоалергенний клей.

Їх косметологи накладають на скроні, підборіддя, шию або нижню третину обличчя за певними схемами.

Піднімаючи шкіру над м’язами, тейпи забезпечують посилення лімфотоку і кровотоку, розслаблють м’язи і виводять зайву рідину.

Якщо на обличчі вже спостерігаються вікові зміни, тейпування призначається, наприклад, для зняття набряку й профілактики опущення овалу лиця.

Ефективність процедури тейпування визначається легко. Варто просто проаналізувати результат, на який ти сподіваєшся.

Якщо від клейких смужок ти очікуєш прибирання усіх зморшок, кардинального ліфтингу обличчя або й взагалі зміну його форми, тоді цей б’юті-тренд не для тебе.

Косметологи наголошують:

А найкраще процедура підходить саме для профілактики та стильного доповнення до основного догляду за обличчям.

Навіть найбільш невинна та різнобарвна процедура може бути шкідливою.

Дешеві смужки з неякісним клеєм здатні викликати подразнення шкіри, яке вимагатиме тривалого лікування у дерматолога.

А неправильне призначення чи прикріплення тейпів взагалі може спричинити лімфостаз — порушення відтоку лімфи та її застій.

