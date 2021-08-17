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Video: Вся правда про уколи краси: одкровення косметолога

Відверте інтерв'ю з косметологом. Ми поговорили з косметологом на незручні для неї теми і дізналися багато цікавого. Чи можна повернути гроші за неякісно виконану роботу? Що потрібно робити, аби мати бездоганний вигляд і не платити за це усі гроші світу? Відверті відповіді косметолога дивіться у відео. [read_more_news] Нагадаємо, ми писали про те, як зрозуміти, що прийшов час піти до психолога. Фото: Unsplash

Вся правда про уколи краси: одкровення косметолога
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Відверте інтерв’ю з косметологом.

Ми поговорили з косметологом на незручні для неї теми і дізналися багато цікавого.

Чи можна повернути гроші за неякісно виконану роботу?

Що потрібно робити, аби мати бездоганний вигляд і не платити за це усі гроші світу?

Відверті відповіді косметолога дивіться у відео.

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Нагадаємо, ми писали про те, як зрозуміти, що прийшов час піти до психолога.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Вся правда про уколи краси: одкровення косметолога / 17.08.2021 14:00
17.08.2021 14:00

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