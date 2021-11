Неоднозначний слаггінг: що приховує новий б’юті-тренд

Все, що потрібно знати про слаггінг.

У косметології, як і в моді — що не день, то новий тренд.

Не так давно з Кореї прийшов секрет догляду, який нібито має врятувати сухий тип шкіри і надати йому блиску.

Мова йде про слаггінг — метод, що не лише обіцяє чудодійний результат, а й викликає чимало питань щодо безпеки та ефективності.

Що ж це за процедура? Як вона працює? І кому не варто навіть про неї думати?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Ми вже зрозуміли, що метод слаггінгу, як і багато інших б’юті-трендів прийшов до нас із Кореї.

А суть його захована у самій назві.

З англійської слово “slug” перекладається як слимак, а, отже, передбачає покриття шкіри шаром слизу.

Але спокійно — ніяких слимаків!

Після того, як усі ми дружно видихнули, що ніяких равликів не доведеться пускати на своє обличчя, виникає питання — а чому саме вазелін?

Шар дерми захищають ліпіди.

Коли їх кількість зменшується (таке трапляється через неправильний догляд, надмірний пілінг, зовнішні пошкодження тощо), шкіра втрачає вологу і захисний бар’єр.

Вазелін же створює на шкірі плівку, яка утримує вологу.

Зволоження шкіри — проблема актуальна для багатьох.

Проте не варто поспішати чистити свою косметичку, заміняючи креми на більш економний вазелін.

Експерти кажуть:

Якщо твоєму типу шкіри цей метод підходить, ним іноді можна завершувати багатоступеневий вечірній догляд.

Вазелін використовують у косметиці, як основу для жирних мазей.

Отже, він не розчинюється ні у воді, ні в спирті. Тому:

Фото: Pexels

