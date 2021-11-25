Неоднозначний слаггінг: що приховує новий б’юті-тренд

Все, що потрібно знати про слаггінг.

У косметології, як і в моді — що не день, то новий тренд.

Не так давно з Кореї прийшов секрет догляду, який нібито має врятувати сухий тип шкіри і надати йому блиску.

Мова йде про слаггінг — метод, що не лише обіцяє чудодійний результат, а й викликає чимало питань щодо безпеки та ефективності.

Що ж це за процедура? Як вона працює? І кому не варто навіть про неї думати?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Все, що потрібно знати про слаггінг

Що таке слаггінг?

Ми вже зрозуміли, що метод слаггінгу, як і багато інших б’юті-трендів прийшов до нас із Кореї.

А суть його захована у самій назві.

З англійської слово “slug” перекладається як слимак, а, отже, передбачає покриття шкіри шаром слизу.

Але спокійно — ніяких слимаків!

Представники K-beauty пропонують створити слизовий ефект за рахунок вазеліну.

Як працює метод?

Після того, як усі ми дружно видихнули, що ніяких равликів не доведеться пускати на своє обличчя, виникає питання — а чому саме вазелін?

Шар дерми захищають ліпіди.

Коли їх кількість зменшується (таке трапляється через неправильний догляд, надмірний пілінг, зовнішні пошкодження тощо), шкіра втрачає вологу і захисний бар’єр.

Вазелін же створює на шкірі плівку, яка утримує вологу.

Слаггінг: за і проти

Зволоження шкіри — проблема актуальна для багатьох.

Проте не варто поспішати чистити свою косметичку, заміняючи креми на більш економний вазелін.

Експерти кажуть:

Слаггінг — це SOS-метод. Якщо ним користуватися надміру, він або припинить допомагати, або погіршить ситуацію.

Якщо твоєму типу шкіри цей метод підходить, ним іноді можна завершувати багатоступеневий вечірній догляд.

Кому слаггінг не підходить?

Вазелін використовують у косметиці, як основу для жирних мазей.

Отже, він не розчинюється ні у воді, ні в спирті. Тому:

якщо шкіра схильна до появи акне, вазелін призведе до загострення проблеми;

на сухій шкірі утвориться окклюзивна нерозчинна плівка, що може призвести до ще більшої сухості;

а власницям комбінованої шкіри краще взагалі не експериментувати із слаггінгом, бо він може спровокувати появу закритих комедонів;

Слідкуй за трендами, але пам’ятай — не кожен підійде особисто тобі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як робити масаж обличчя.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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