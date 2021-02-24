Косметолог розповіла, які продукти роблять шкіру проблемною

ТОП шкідливих для шкіри продуктів.

Прищі – таке страшне слово для підлітків під час перехідного періоду.

Проте не завжди вони зникають, коли ми дорослішаємо.

А у декого вугрова хвороба розвивається ще більше.

Дуже часто ці неприємні проблеми посилює неправильне харчування.

Детальныше про це читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

ТОП шкідливих для шкіри продуктів

Ми дізнались у косметолога Ірини Хрістіної про продукти, які посилюють виникнення вугрів.

Є певні протипоказання для людей, які страждають через вугрову хворобу та акне. Йдеться про продукти, які хоч і не можуть викликати ці проблеми. але посилюють їх.

Саме про них зараз піде мова.

Молоко

Якщо ви проходите лікування вугрової хвороби, то не можна зовсім вживати молоко.

Дієтолог каже:

Через підвищення інсуліну організм намагається його понизити, переводячи важкі вуглеводи у молекули жиру, а, наскільки ми знаємо, жирна їжа викликає підвищення активності сальних залоз.

Цей продукт сприяє більш активній роботі сальних залоз, що також провокує виникнення прищів. А молочні продукти із простими і складними вуглеводами – це ідеальна суміш для виникнення акне.

Газовані напої

Під час вугрової хвороби ці продукти посилюють вироблення шкірного сала, — каже Ірина Хрістіна.

Газовані напої – це суміш кислого середовища і великої кількості цукру.

Їх можна замінити домашніми компотами, а найкраще – звичайною негазованою водою (можна і мінеральною), щоб не давати приводу для загострення висипань.

Фаст-фуд

Швидкі вуглеводи володіють дуже високою швидкістю засвоєння в шлунково-кишковому тракті.

Вони викликають миттєвий значний викид інсуліну і підвищення рівня цукру в крові.

Наш організм погано засвоює жирну і смажену їжу.

Вона порушує обмін речовин, негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту і сприяє утворенню надлишків жиру.

Тому від такої їжі потрібно обов’язково відмовитися. І не лише людям, які страждають захворюванням на акне.

Продукти, що містять глютен

Інсулін знижує рівень цукру в крові і перетворює його на жир.

Деяку частину цього буде виводити шкіра.

Тому у тих, у кого дуже чутлива шкіра, з’являється висока ймовірність появи прищів, — розповідає дієтолог.

Продукти, які викликають різкий підйом цукру у крові, призводять до розвитку запальних реакцій і до появи прищів.

Хочете здорову і красиву шкіру? То відмовтеся від продуктів, що викликають різкий підйом цукру у крові і різкий викид інсуліну.

Не вживайте жирні і копчені продукти, а про фаст-фуд і газовані напої взагалі забудьте!

І не забувайте звертатися до лікаря, якщо у вас виникли проблеми.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП продуктів для здорової шкіри.

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