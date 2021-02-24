Косметолог розповіла, які продукти роблять шкіру проблемною

ТОП шкідливих для шкіри продуктів.
Прищі – таке страшне слово для підлітків під час перехідного періоду.
Проте не завжди вони зникають, коли ми дорослішаємо.
А у декого вугрова хвороба розвивається ще більше.
Дуже часто ці неприємні проблеми посилює неправильне харчування.
Детальныше про це читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
ТОП шкідливих для шкіри продуктів
Ми дізнались у косметолога Ірини Хрістіної про продукти, які посилюють виникнення вугрів.
Є певні протипоказання для людей, які страждають через вугрову хворобу та акне. Йдеться про продукти, які хоч і не можуть викликати ці проблеми. але посилюють їх.
Саме про них зараз піде мова.
Молоко
Якщо ви проходите лікування вугрової хвороби, то не можна зовсім вживати молоко.
Дієтолог каже:
Через підвищення інсуліну організм намагається його понизити, переводячи важкі вуглеводи у молекули жиру, а, наскільки ми знаємо, жирна їжа викликає підвищення активності сальних залоз.
Цей продукт сприяє більш активній роботі сальних залоз, що також провокує виникнення прищів. А молочні продукти із простими і складними вуглеводами – це ідеальна суміш для виникнення акне.
Газовані напої
Під час вугрової хвороби ці продукти посилюють вироблення шкірного сала, — каже Ірина Хрістіна.
Газовані напої – це суміш кислого середовища і великої кількості цукру.
Їх можна замінити домашніми компотами, а найкраще – звичайною негазованою водою (можна і мінеральною), щоб не давати приводу для загострення висипань.Також по темі: ТОП-10 продуктів, корисних для печінки Вороги імунітету: ТОП продуктів, які знижують захисні сили організму Де взяти вітаміни взимку: найкорисніші продукти
Фаст-фуд
Швидкі вуглеводи володіють дуже високою швидкістю засвоєння в шлунково-кишковому тракті.
Вони викликають миттєвий значний викид інсуліну і підвищення рівня цукру в крові.
Наш організм погано засвоює жирну і смажену їжу.
Вона порушує обмін речовин, негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту і сприяє утворенню надлишків жиру.
Тому від такої їжі потрібно обов’язково відмовитися. І не лише людям, які страждають захворюванням на акне.
Продукти, що містять глютен
Інсулін знижує рівень цукру в крові і перетворює його на жир.
Деяку частину цього буде виводити шкіра.
Тому у тих, у кого дуже чутлива шкіра, з’являється висока ймовірність появи прищів, — розповідає дієтолог.
Продукти, які викликають різкий підйом цукру у крові, призводять до розвитку запальних реакцій і до появи прищів.
Хочете здорову і красиву шкіру? То відмовтеся від продуктів, що викликають різкий підйом цукру у крові і різкий викид інсуліну.
Не вживайте жирні і копчені продукти, а про фаст-фуд і газовані напої взагалі забудьте!
І не забувайте звертатися до лікаря, якщо у вас виникли проблеми.
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП продуктів для здорової шкіри.
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