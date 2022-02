П’ята колона кремля. Хто намагається «вибілити» Росію на Заході

Хто на Заході підтримує Росію.

На тлі все більшої міжнародної ізоляції та критики Росії, друзі очільника Кремля, аби відбілити свого господаря, навпаки – активізувалися.

Наприклад, проявилась абсолютно несподівана симпатія Москви до Словаччини.

В опитуванні на тему загроз безпеці України та Європи зі сторони Росії, 44% респондентів цієї країни назвали винними у зростанні напруги США і НАТО.

Більшість з них: прибічники правої партії Republika, політичної сили колишнього прем’єра Роберта Фіцо SMER і соціал-демократичного об’єднання Hlas.

Однак там проросійський уряд розвалився після вотуму недовіри парламенту.

І шансу на реванш путіністів може й не бути, пишуть аналітики.

То чи справді п’ята колона Кремля у Європі потужна?

Французька праворадикальна партія “Національне об’єднання”, а раніше “Національний фронт” — одна з партій, чию любов Путін банально купив.

Парламентські вибори у Франції – 2014 рік, лідерка правих – Марін Ле Пен визнає анексію українського Криму Росією і направляє спостерігачів на кримський псевдореферендум.

Через 8 місяці партія Ле Пен отримує позику майже 10 мільйонів Євро від Першого чесько-російського національного банку — фінустанови, пов’язаної з Кремлем.

А як бонус, засновник партії і батько Марін — Жан-Марі Ле Пен отримує ще одну позику у 2.5 млн євро від кіпрської компанії, що належить колишньому агенту КДБ.

У 1985 його вислали з Великобританії за шпигунство.

Цього разу прихильниця Путіна у разі перемоги обіцяє вихід із НАТО.

Ба більше, лідерка ультраправих вже отримала кредит у понад 10,5 млн євро від угорського банку для своєї виборчої кампанії.

Назву банку партійні чиновники приховують, але чиї саме грошики угорський банк переказав французьким націоналістам, не важко здогадатись.

Власне, Угорщина – це ще один форпост Путіна у Європі.

Угорська націоналістична праворадикальна партія “Йоббік” ніколи не приховувала свою прихильність до Росії.

До того, члени “Йоббіку”– відверті сепаратисти і з 2014 року, говорять про бажання створити угорську автономію на території українського Закарпаття!

Ймовірно, що чутки про те, що такий ентузіазм партії “Йоббік” оплачується в російських рублях, далеко не чутки.

Які ще країни підтримують президента Росії?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

