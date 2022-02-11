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ICTV Ранок 11.02.2022 12:10
11.02.2022 12:10
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П’ята колона кремля. Хто намагається «вибілити» Росію на Заході

П’ята колона кремля. Хто намагається «вибілити» Росію на Заході

Хто на Заході підтримує Росію.

На тлі все більшої міжнародної ізоляції та критики Росії, друзі очільника Кремля, аби відбілити свого господаря, навпаки – активізувалися.

Наприклад, проявилась абсолютно несподівана симпатія Москви до Словаччини.

В опитуванні на тему загроз безпеці України та Європи зі сторони Росії, 44% респондентів цієї країни назвали винними у зростанні напруги США і НАТО.

Більшість з них: прибічники правої партії Republika, політичної сили колишнього прем’єра Роберта Фіцо SMER і соціал-демократичного об’єднання Hlas.

Щоправда, таку віру в Росію можна пояснити тим, що у Словаччині доволі комфортно почувається російська пропаганда, як і у Чорногорії.

Однак там проросійський уряд розвалився після вотуму недовіри парламенту.

І шансу на реванш путіністів може й не бути, пишуть аналітики.

То чи справді п’ята колона Кремля у Європі потужна?

Франція  — “Національне об’єднання”

Французька праворадикальна партія “Національне об’єднання”, а раніше “Національний фронт” одна з партій, чию любов Путін банально купив.

Причому ці дані правдиві, визнані і підтверджені.

Парламентські вибори у Франції – 2014 рік, лідерка правих – Марін Ле Пен визнає анексію українського Криму Росією і направляє спостерігачів на кримський псевдореферендум.

Через 8 місяці партія Ле Пен отримує позику майже 10 мільйонів Євро від Першого чесько-російського національного банку фінустанови, пов’язаної з Кремлем.

А як бонус, засновник партії і батько Марін Жан-Марі Ле Пен отримує ще одну позику у 2.5 млн євро від кіпрської компанії, що належить колишньому агенту КДБ.

У 1985 його вислали з Великобританії за шпигунство.

Схоже, після кількох невдалих виборів, Марін Ле Пен зализала рани і готується до нових президентських виборів у Франції.

Цього разу прихильниця Путіна у разі перемоги обіцяє вихід із НАТО.

Ба більше, лідерка ультраправих вже отримала кредит у понад 10,5 млн євро від угорського банку для своєї виборчої кампанії.

Назву банку партійні чиновники приховують, але чиї саме грошики угорський банк переказав французьким націоналістам, не важко здогадатись.

Угорщина – “Йоббік”

Власне, Угорщина – це ще один форпост Путіна у Європі.

Угорська націоналістична праворадикальна партія “Йоббік” ніколи не приховувала свою прихильність до Росії.

Її представники були як “офіційні спостерігачі” на псевдореферендумі в українському Криму і на виборах незаконних проросійських маріонеток псевдореспублік “ЛДНР”.

До того, члени “Йоббіку”– відверті сепаратисти і з 2014 року, говорять про бажання створити угорську автономію на території українського Закарпаття!

Ймовірно, що чутки про те, що такий ентузіазм партії “Йоббік” оплачується в російських рублях, далеко не чутки.

Які ще країни підтримують президента Росії?

Детальніше про  це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Росія підкуповує політиків.

Фото: Рexels

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Теги: Європа, Кремль, Росія
11.02.2022 12:10



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