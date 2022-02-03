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Video: Лояльність Європи під загрозою: як і навіщо Росія «скуповує» німецьких політиків?

Росія намагається скупити впливових європейських політиків. Кремль вдається до такого прийому так часто, що це вже не вважають протизаконним. Це явище навіть отримало свою назву - Шредеризація. На честь колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. До того ж Кремль своїми грошима міцно прив’язав до себе частину крупного бізнесу та політичної еліти. Росія знайшла формулу, як легально перетворити західних авторитетних політиків на своїх агентів впливу. [read_more_news] То як Росія купує лояльність Європи? Чи наважиться хтось цьому протистояти? Що від цього Україні? Детальніше про це дивіться в сюжеті провідного аналітика Костянтин Ігнатчука у рубриці "Ото Таке". Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи фінансуватиме Німеччина Північний потік-2. Фото: Рexels

Лояльність Європи під загрозою: як і навіщо Росія «скуповує» німецьких політиків?
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Росія намагається скупити впливових європейських політиків.

Кремль вдається до такого прийому так часто, що це вже не вважають протизаконним.

Це явище навіть отримало свою назву – Шредеризація.

На честь колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

До того ж Кремль своїми грошима міцно прив’язав до себе частину крупного бізнесу та політичної еліти.

Росія знайшла формулу, як легально перетворити західних авторитетних політиків на своїх агентів впливу.

Також по темі: Україна – це окраїна Росії? Як кремлівські пропагандисти сіють міфи про один народ Нездоровий апетит. Де ж насправді закінчується Росія? Рубль летить у прірву? Що буде з Росією у разі повномасштабної війни проти України

То як Росія купує лояльність Європи?

Чи наважиться хтось цьому протистояти?

Що від цього Україні?

Детальніше про це дивіться в сюжеті провідного аналітика Костянтин Ігнатчука у рубриці “Ото Таке”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи фінансуватиме Німеччина Північний потік-2.

Фото: Рexels

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ICTV / Ранок / Лояльність Європи під загрозою: як і навіщо Росія «скуповує» німецьких політиків? / 03.02.2022 13:00
03.02.2022 13:00

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