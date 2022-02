Лояльність Європи під загрозою: як і навіщо Росія «скуповує» німецьких політиків?

Росія намагається скупити впливових європейських політиків.

Кремль вдається до такого прийому так часто, що це вже не вважають протизаконним.

Це явище навіть отримало свою назву – Шредеризація.

На честь колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

До того ж Кремль своїми грошима міцно прив’язав до себе частину крупного бізнесу та політичної еліти.

Росія знайшла формулу, як легально перетворити західних авторитетних політиків на своїх агентів впливу.

То як Росія купує лояльність Європи?

Чи наважиться хтось цьому протистояти?

Що від цього Україні?

Детальніше про це дивіться в сюжеті провідного аналітика Костянтин Ігнатчука у рубриці “Ото Таке”.

