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ICTV Ранок 15.02.2022 17:00
15.02.2022 17:00
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Запалила на всі сто! Настя кам’янських поділилася відео купальнику

Запалила на всі сто! Настя кам’янських поділилася відео купальнику

Популярна українська співачка NK учергове потішила прихильників кадрами своїх пишних форм.

Відвертим відео Настя Каменскьих поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На ролику вона стоїть на тлі океану й тягнеться засмаглою рукою до сонечка.

Артистка позує у світлому відкритому купальнику, який чудово підкреслює всі її принади й має приголомшливий вигляд на засмаглій шкірі.

 – Хочеш сонечка? Став сонечко (смайлик), – прокоментувала свій пост Каменських.

У Потапа має з’явитися купа заздрісників у коментарях, адже таку гарну дружину дійсно хочеться вкрасти.

Також по темі: Запалив на концерті Каменських: Григорій Решетник поділився відео свого танцю Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом Стиль та вишуканість. Топ модних образів Насті Каменських

Прихильники “сонячне” відео неабияк оцінили. За 2 дні воно назбирало понад мільйон переглядів, а також безліч компліментів фігурі спокусливої співачки в коментарях.

Рекордні цифри, погодьтеся!

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пишні форми Насті Каменських.

Фото: kamenskux

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Теги: зірковий інстаграм, Настя Каменських, шоу-бізнес
15.02.2022 17:00



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