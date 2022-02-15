Запалила на всі сто! Настя кам’янських поділилася відео купальнику

Популярна українська співачка NK учергове потішила прихильників кадрами своїх пишних форм.
Відвертим відео Настя Каменскьих поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На ролику вона стоїть на тлі океану й тягнеться засмаглою рукою до сонечка.
Артистка позує у світлому відкритому купальнику, який чудово підкреслює всі її принади й має приголомшливий вигляд на засмаглій шкірі.
– Хочеш сонечка? Став сонечко (смайлик), – прокоментувала свій пост Каменських.
У Потапа має з’явитися купа заздрісників у коментарях, адже таку гарну дружину дійсно хочеться вкрасти.Також по темі: Запалив на концерті Каменських: Григорій Решетник поділився відео свого танцю Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом Стиль та вишуканість. Топ модних образів Насті Каменських
Прихильники “сонячне” відео неабияк оцінили. За 2 дні воно назбирало понад мільйон переглядів, а також безліч компліментів фігурі спокусливої співачки в коментарях.
Рекордні цифри, погодьтеся!
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про пишні форми Насті Каменських.
Фото: kamenskux