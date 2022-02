Запалила на всі сто! Настя кам’янських поділилася відео купальнику

Популярна українська співачка NK учергове потішила прихильників кадрами своїх пишних форм.

Відвертим відео Настя Каменскьих поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На ролику вона стоїть на тлі океану й тягнеться засмаглою рукою до сонечка.

Артистка позує у світлому відкритому купальнику, який чудово підкреслює всі її принади й має приголомшливий вигляд на засмаглій шкірі.

У Потапа має з’явитися купа заздрісників у коментарях, адже таку гарну дружину дійсно хочеться вкрасти.

Прихильники “сонячне” відео неабияк оцінили. За 2 дні воно назбирало понад мільйон переглядів, а також безліч компліментів фігурі спокусливої співачки в коментарях.

Рекордні цифри, погодьтеся!

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пишні форми Насті Каменських.

Фото: kamenskux

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.