УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 04.02.2022 20:20
04.02.2022 20:20
Поділитися

Запалив на концерті Каменських: Григорій Решетник поділився відео свого танцю

Запалив на концерті Каменських: Григорій Решетник поділився відео свого танцю

Популярний український телеведучий Григорій Решетник поділився відео з концерту співачки NK.

Ролик із запальним танцем він оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм.

Хтось зафільмував, як Решетник пластично рухається під виступ Насті Каменських.

І непогано так виходить в нього.

Можна сміливо брати до балету Каменських!

Ну а що, танці – це хороший спосіб зганяти зайві калорії й бути в хорошому настрої.

Прихильниці ведучого його рухи оцінили й завалили компліментами в коментарях.

 – Ну, Григорію, ви просто супер! – зауважила прихильця Решетника під постом.

До речі, деякі фанати навіть пропонували йому спробувати свої сили на шоу “Танці з зірками”.

Також по темі: Григорій Решетник про секс на шоу Холостяк та секрет щасливого шлюбу – інтерв’ю | 33 за 3 Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото Мікс цікавого та корисного. ТОП-7 українських інста-блогерів, на яких варто звернути увагу

Хто знає, може ми дійсно скоро там побачимо Гришу…

Запальні танці ведучого набрали понад 70 тисяч переглядів за два дні, тож не варто сумніватися в тому, що фоловерам його танець “зайшов”.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрет щасливого шлюбу Григорія Решетника.

Фото: grisha_reshetnik

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Григорій Решетнік, зірковий інстаграм, шоу-бізнес
04.02.2022 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь