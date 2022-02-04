Запалив на концерті Каменських: Григорій Решетник поділився відео свого танцю

Популярний український телеведучий Григорій Решетник поділився відео з концерту співачки NK.
Ролик із запальним танцем він оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм.
Хтось зафільмував, як Решетник пластично рухається під виступ Насті Каменських.
І непогано так виходить в нього.
Можна сміливо брати до балету Каменських!
Ну а що, танці – це хороший спосіб зганяти зайві калорії й бути в хорошому настрої.
Прихильниці ведучого його рухи оцінили й завалили компліментами в коментарях.
– Ну, Григорію, ви просто супер! – зауважила прихильця Решетника під постом.
До речі, деякі фанати навіть пропонували йому спробувати свої сили на шоу “Танці з зірками”.Також по темі: Григорій Решетник про секс на шоу Холостяк та секрет щасливого шлюбу – інтерв’ю | 33 за 3 Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото Мікс цікавого та корисного. ТОП-7 українських інста-блогерів, на яких варто звернути увагу
Хто знає, може ми дійсно скоро там побачимо Гришу…
Запальні танці ведучого набрали понад 70 тисяч переглядів за два дні, тож не варто сумніватися в тому, що фоловерам його танець “зайшов”.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрет щасливого шлюбу Григорія Решетника.
Фото: grisha_reshetnik