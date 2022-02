Запалив на концерті Каменських: Григорій Решетник поділився відео свого танцю

Популярний український телеведучий Григорій Решетник поділився відео з концерту співачки NK.

Ролик із запальним танцем він оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм.

Хтось зафільмував, як Решетник пластично рухається під виступ Насті Каменських.

І непогано так виходить в нього.

Можна сміливо брати до балету Каменських!

Ну а що, танці – це хороший спосіб зганяти зайві калорії й бути в хорошому настрої.

Прихильниці ведучого його рухи оцінили й завалили компліментами в коментарях.

До речі, деякі фанати навіть пропонували йому спробувати свої сили на шоу “Танці з зірками”.

Хто знає, може ми дійсно скоро там побачимо Гришу…

Запальні танці ведучого набрали понад 70 тисяч переглядів за два дні, тож не варто сумніватися в тому, що фоловерам його танець “зайшов”.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрет щасливого шлюбу Григорія Решетника.

Фото: grisha_reshetnik

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.