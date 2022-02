Як менше нервувати: 5 дієвих порад

Насичений графік, багатозадачність, дедлайни та постійна втома… А тепер ще й коронавірус та постійні новини про можливе повномасштабне вторгнення. У цьому шаленому ритмі людина забуває, наскільки важливо розслаблятися та як знаходити час для себе. Це може викликати стрес та підвищену тривожність. Тож Ранок у Великому Місті розкаже, як перестати нервувати та жити в гармонії з собою.

Для кожного з нас важливо бути в ресурсі для того, щоб отримувати задоволення від життя.

Але де його черпати, коли сили закінчуються?

Ранок у Великому Місті зібрав для вас 5 дієвих порад.

Регулярні заняття спортом – найкраща профілактика стресу та емоційного перенапруження.

Знайдіть вид спорту, який вам до душі, та кайфуйте.

Це можуть бути танці, йога, силові тренування, плавання, біг, тощо.

Сучасна людина часто жертвує власним сном заради інших справ.

Проте саме здоровий сон забезпечить вас енергією для продуктивного дня.

Недосипання призводить до дисбалансу гормонів та негативно впливає на стан здоров’я, тому намагайтеся спати не менше 7 годин на добу.

Поставте щоденну рутину на паузу та зробіть те, що приносить вам задоволення.

Можливо, це читання цікавої книги, горнятко кави в тиші, малювання, тепла ванна чи розмова по душах.

Замість перегляду стрічки соціальних мереж – краще вийти на свіже повітря та прогулятися.

Навіть 30-хвилинна прогулянка піде вам на користь.

Мінімізуйте вплив ґаджетів та приділіть час собі.

Ця духовна практика здатна подарувати стан спокою, гармонії та врівноваженості.

Метою медитації є можливість відключитися від нав’язливих думок та розслабитися.

І це зовсім не складно і тим паче, не пов’язано з релігією.

До речі, раніше ми розповідали, як навчитись медитувати правильно.

Більше відпочивайте, насолоджуйтесь життям та піклуйтесь про своє ментальне здоров’я для того, щоб завжди наповнювати свої внутрішні ресурси.

