Прогулянки на свіжому повітрі: чому це не порожня втрата часу

Прогулянки на свіжому повітрі необхідні нашому організму. Втім, зазвичай у нас знаходяться більш важливі (як нам здається) справи. А на те, щоб просто пройтися осіннім парком – банально не залишається часу.

Ранок у Великому Місті розібрався, чому прогулянки – це не втрата часу, а важливий елемент здорового способу життя.

Прогулянки – відмінний засіб для зміцнення імунної системи. Як це працює?

У крові кожної людини є лейкоцити – це так звані «бійці», які захищають нас від шкідливих бактерій і вірусів. Для виконання своєї функції їм потрібно багато кисню.

Саме тому любителі тривалих прогулянок рідше хворіють на застуду, грип та інші «респіраторки», ніж любителі просто повалятися вдома.

Піші прогулянки допомагають спалити зайві калорії майже так само добре, як тренажерний зал.

Якщо ти йдеш повільно, то витрачаєш близько 200 ккал на годину, якщо швидко – 300 ккал.

А ходьба вгору по сходам допомагає позбутися аж 600-700 калорій.

Ці ціфри актуальні для людей із середньою вагою. Якщо важиш більше середнього – то і калорій, відповідно, спалиш більше.

Прогулянки – це не лише про фізичну активність, але й про релакс. Це безпечний, ефективний і безкоштовний засіб від депресії на фізіологічному рівні. Доведено науково!

Вчені Стенфордського університету запевняють: прогулянка на природі, що триває не менш ніж півтори години, зменшує активність ділянки мозку, у якій генеруються негативні емоції.

А ті, хто постійно мешкає за містом, менш схильні до стресів та депресій в принципі.

Довго не можеш заснути або часто прокидаєшся серед ночі? Заведи звичку вихолити на прогулянку ввечері.

Це допоможе тобі розслабитись, поспілкуватися з природою та скинути весь негатив прожитого дня. Після цього ти точно спатимеш, як немовля!

Прогулянки оздоровлюють весь організм, оскільки стимулюють інтенсивний рух крові по судинах.

У результаті наші органи – печінка, серце, шлунок тощо ­– краше збагачуються необхідним киснем.

А хребет та суглоби під час ходьби отримують природний масаж.

Аби тримати тіло в тонусі, бажано приділяти прогулянкам мінімум півтори години на день. І вибирати для цього приємні місця зі свіжим повітрям, такі як парк або набережна.

Якщо ж такої можливості немає – почни хоча б з 30 хвилин. Ти можеш спробувати виходити на 1-2 зупинки раніше, коли їдеш з роботи. Або завести собаку – так тобі точно доведеться вийти на вулицю.

І не забувай про головне правило: прогулянка має приносити тобі задоволення, саме тоді ти отримаєш від неї максимальну користь.

