Як допомогти хворому на алкоголізм: поради для рідних

Все, що хотіли знати про те, як рідні можуть допомогти людині, яка страждає на розлади, пов’язані з алкоголем.

Згідно з оцінками експертів ВООЗ, 237 мільйонів чоловіків та 46 мільйонів жінок страждають на алкоголізм.

Однак ніхто не може сказати, скільки родичів, друзів та знайомих страждають через хворобу близької їм людини.

Ранок у Великому Місті вирішив розібратись, що варто робити рідним, щоб допомогти людині з залежністю.

Психологи часто кажуть, що визнання проблеми — це крок до її вирішення.

І це дійсно так.

Зазвичай, вони оправдовують часте вживання алкоголю, важким періодом, депресією чи способом розслабитись.

Але якщо близькі дійсно бажають допомогти, вилікувати, то потрібно усвідомити, що проблема існує і не закривати на неї очі.

Лише твої зусилля та старання не дадуть результату.

Це, може ображати чи дратувати.

Але поки хворий сам не захоче вилікуватись, ефекту не буде.

Людина, яка страждає від алкоголізму, мусить самостійно прийняти рішення змінити своє життя.

Людина, яка не здатна контролювати свої дії, може піти на будь-що, тільки б отримати бажане.

Він може обіцяти, що це востаннє, чи завіряти, що зміниться.

Аби любитель випити зрозумів, що спиртне руйнує його життя, він мусить побачити наслідки свого пияцтва.

Не прибирай після його п’янок, не прикривай його на роботі, не сплачуй борги.

Алкоголізм — важка хронічна хвороба, що потребує лікування.

Цією проблемою мають займатись тільки спеціалісти.

А народні методи та “чарівні пігулки” погіршать ситуацію, адже не працюють.

Алгоритм дій має бути таким:

Часто алкогольна залежність супроводжується депресивними або тривожними розладами.

В таких випадках, як правило, потрібне призначення ліків, наприклад антидепресантів.

Однак їх має призначити лікар після огляду.

Також варто пам’ятати, що існує висока ймовірність рецидиву.

І лікування не закінчується курсом реабілітації, потрібна тривала підтримувальна терапія.

Крім того, варто контролювати виконання всіх приписів лікаря, однак давати при цьому хворому свободу дій і відчуття того, що йому довіряють.

Подолати алкогольну залежність близької людини самотужки, майже неможливо.

Існують групи підтримки, де люди зі схожими проблемами допомагають один одному.

Іноді люди з залежністю звертаються за допомогою до релігії.

Крім того, постійні розмови з людиною, яка страждає на проблеми з алкоголем, про почуття, його думки та переживання, покажуть і допоможуть усвідомити, що він не сам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як допомогти наркозалежному.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.