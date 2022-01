Як допомогти наркозалежному: поради експертів

Наркотична залежність – це психологічна проблема, яку неможливо вилікувати лише за допомогою медикаментів. Будь-яка залежність є вже зовнішнім проявом тієї проблеми, яку людина носить в собі.



Ранок у Великому Місті зібрав поради лікарів про те, як друзі та родичі можуть допомогти споживачу наркотиків.

Залежність формується протягом тривалого періоду. За цей період стають помітні зміни у поведінці та характері. Ці зовнішні прояви можуть бути тривожними дзвіночками для друзів та близьких і говорять про те, що потрібно звернути увагу на людину.

Передусім, виникає питання: “Як допомогти?”

Перше й головне, що можуть зробити друзі та родичі – це поговорити. Мета цієї розмови проста: тактовно та без тиску дізнатись, що ж насправді штовхнуло людину на рішення почати вживати наркотики.

З’ясування цього допоможе лікарям побудувати найбільш ефективну в кожному конкретному випадку методику лікування.

Однак не легко приступити до діалогу першим. Виникає розгубленість, страх та відчуття безпорадності.

Психолог Кирило Зіньков дав відповідь на найпоширеніші питання, які можуть виникнути у родичів чи друзів наркоспоживача.

– Сказати, що вони знають про проблему, будуть поруч і готові допомогти. Формат діалогу без засудження та нав’язування.

Важливо, щоби рішення про допомогу було прийняте самою людиною.

– Потрібна щирість та відкритість без осуду та критики.

– Оскільки найчастіше у проблемі залежності значну роль відіграє сім’я, тому і вирішення також мало би включати сім’ю. Але це ідеальний варіант.

Це допомагає збагнути їх роль у залежній поведінці близької людини та за допомогою терапевта і груп з’ясувати можливі стратегії оптимальної поведінки та надання допомоги близькій людині.

Але на цьому етапі, на жаль, дуже часто члени сім’ї відмовляються від такої опції.

З могу досвіду роботи у наркології, ті сім’ї, які дослухаються до цієї рекомендації, зазвичай більш корисні для близьких із проблемою залежності.

Вони краще розуміють, як допомогти та вибудувати здорові кордони у наданні цієї допомоги так, щоб не демотивувати залежного чи стимулювати зриви.

– Ніяк. Можливе інформування у ненав’язливій формі, при умові зацікавленості самої особи.

Якщо людина не хоче, то мало що можна зробити. Доводиться чекати, і це найважче.

– Членам сім’ї чи близьким, які живуть із залежним, треба звернутись до психотерапевта та до груп співзалежних.

Всі думають, що треба повпливати на «хвору» людину і її «полікувати», але дуже часто сама сім’я, не усвідомлюючи цього, підтримує залежність близької людини.

Тому психотерапія та групи для співзалежних допомагають вибудувати із залежною людиною більш здорові стосунки, які опосередковано підтримують мотивацію до лікування.

Без допомоги експертів це зробити майже неможливо.

– Якщо залежна людина за власним бажання відвідує психотерапевтичні групи, то це завжди на користь.

Окрім цього, також корисними будуть групи анонімних алкоголіків чи анонімних наркоманів.

Процес позбавлення від наркотичної залежності тривалий. Підтримка близьких людей на будь-якому етапі важлива.

Їх першочергове завдання полягає в тому, щоб допомогти хворому підібрати найбільш вдалий для споживача наркотиків спосіб лікування.

Разом із наркологом Вадимом Неясовим розповідаємо, що чекає на наркозалежну людину та їх рідних, які вирішили звернутись по допомогу до спеціалістів.

– Перший крок родичів та друзів людини, яка ймовірно вживає наркотики, прийти на консультацію до нарколога, — запевняє спеціаліст, — з метою з’ясувати чи дійсно поведінка близької людини відповідає критеріям того, що людина щось вживає.

Сім’я отримає рекомендації з того, як себе поводити з залежною людиною, як з нею розмовляти і як його мотивувати самому звернутись по допомогу.

Точну відповідь про споживання наркотичних речовин та наявність залежності може надати лише лікар.

Безпідставні звинувачення та сварки лише погіршують ситуацію у будь-якому випадку. Такі дії руйнують довіру, яка особливо важлива.

Якщо після розмови з лікарем ви переконались у своїх здогадках, необхідно прийти разом з вірогідним споживачем наркотиків до спеціаліста.

Вже потім прийти на консультацію разом з залежною людиною для того, щоб йому зробити тест, провести діагностику, обстеження і визначити ступінь його залежності, — рекомендує нарколог.

У разі підтвердження діагнозу наркотичної залежності, фахівець призначить лікування.

Реабілітація відбувається у кілька етапів.

Проводиться детоксикація, тобто очищення. Детоксикація спрямована на усунення наркотика з організму.

Також проводиться загальне лікування, враховуючи порушення та наслідки від вживання.

Надається психотерапевтична допомога, адже залежність – насамперед захворювання мозку. Психотерапія спрямована на досягнення ремісії, тобто припинення споживання.

Це або реабілітаційний центр, “рехаб”, або індивідуальна терапія з лікарем-психологом.

Здійснюється підтримувальна терапія. До неї входить: спостереження, тестування відвідування груп допомоги, періодичні огляди та консультації у психолога чи нарколога.

Проходить процес ресоціалізації. Людина адаптується до соціуму, змінює коло спілкування, роботу, у разі необхідності. Пристосуватись до нового способу життя, в якому немає місця наркотикам.

Важливо!

Лікар-нарколог Вадим Неясов запевняє, що лікування в домашніх умовах буде шкодити.

Допомога людині, яка вживає наркотики — складна, але можлива. Потрібно працювати в тандемі зі спеціалістами — і тоді позитивний результат з’явиться.

Можна позбутися руйнівної залежності!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як діяти, якщо вам підкинули наркотики.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.