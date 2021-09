Як позбутися залежності від солодкого: 5 секретів

Як позбутися залежності від солодкого і припинити їсти шкідливі смаколики? Ми зараз усе розкажемо.

Залежність від солодкого – річ надзвичайно підступна. Зловживання цукерками й тістечками загрожує не лише зайвими кілограмами, але й цілим списком проблем зі здоров’ям. Серед них – цукровий діабет, карієс, проблемна шкіра та навіть безпліддя.

Ми не пропонуємо тобі повністю відмовитися від смаколиків. Іноді можна побалувати себе смачненьким. Втім, ключове слово тут – іноді.

Натуральний мед – універсальний замінник цукру. Він містить цілий спектр корисних вітамінів, мікроелементів та незамінних амінокислот. Має сильні противірусні, антибактеріальні та протигрибкові властивості. Та ще й від застуди захищає. Головне – не клади мед у гарячі напої (за температури вище 40 градусів мед втрачає свою цінність). І перед вживанням обов’язково переконайтесь, що у вас немає на нього алергії.

Також по темі: Як їсти солодке і не набирати вагу Як позбутися залежності від солодкого: поради дієтолога Перевірка солодощів у столичному магазині: чи варто купувати цукерки на вагу

Фрукти і сухофрукти – яблука, банани, персики, сливи, полуниця… А ще – ізюм, інжир, курага, фініки та горіхи… Вибір такий, що аж очі розбігаються! 🙂 Обирай фрукти по смаку і по сезону – і заряджайся вітамінами!

Желе – от тільки не з сухого порошку, що продається з в супермаркетах, а з натурального соку. Такий десерт містить у собі желатин, пектин або агар-агар. Всі ці желюючі речовини очищують кишечник і виводять токсини з організму. Також у складі желе міститься гліцин, який є відмінною профілактику артриту.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП корисних перекусів.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.