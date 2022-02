Чайна плантація та крокодилове м’ясо: 5 причин полетіти на Маврикій

Маврикій – екзотична країна в східній частині Індійського океану, яка з кожним роком стає все більш популярним місцем відпочинку.

Маврикій претендує на звання нових Мальдів.

Адже краєвиди і море тут не гірші, ніж популярний туристичний напрямок.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив зібрати 5 аргументів на користь цього острову, які не залишать шансів.

Одним із головних критеріїв відбору країни, куди полетіти на відпочинок – це, звичано ж, пляжі.

І Маврикій має чим похизуватись.

До речі, на пляжі не знайдеш сміття чи водоростей, адже кожного дня його прибирають і підтримують в ідеальному стані.

Це великий плюс для сімейних пар з дітьми.

Якщо ви з тих, хто не в захваті від пасивного відпочинку, а полюбляєте екстрим, то острів підготував дещо і для вас.

Снорклінг і дайвінг, катання по хвилях з кайтом, на віндсерфері і педлборді – ці слова точно відомі любителям екстремальних розваг.

Однак, якщо ще не ставали на дошку, чи не підкорювали глибини, то не хвилюйтесь.

Райський куточок має спеціалістів та міні-школи, де вас з радістю навчать.

Якщо вважаєте, що, окрім читання книги на шезлоні та водних розваг, Маврикій не здатен більше нічим здивувати, то помилялись.

Ця країна має свою історію, про яку можна дізнати відвідавши екскурсії.

Наприклад, півострів Ле Морн-Брабан. Його ландшафт включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У 1835 році до цих місць наближались військові. Люди в печерах злякались, що їх хочуть зловити та повернути господарям.

Тому кинулися вниз з вершини гори Ле Морн.

Насправді солдати хотіли повідомити радісну новину: рабство на острові Маврикій скасовано.

Він розташований на чайній плантації.

Тому там можна скуштувати різні сорти чаю.

До речі, його можна придбати собі на згадку чи подарунок.

Через те, що свого часу Маврикій знаходився під владою французької корони, острівна культура змішалась з європейською.

Це відобразилось і на кухні.

Окрім різноманітних фруктів, що здебільшого місцевого походження, серед основних інгредієнтів переважають рис, риба і овочі.

Серед делікатесів можна спробувати прісноводних раків, крабів, лангустів, восьминогів, равликів, різні черепах і морських їжаків.

Останнє, мабуть, найбільш екзотичне, оскільки його їдять сирим.

До речі, деякі ресторани також пропонують страви з крокодилячого м’яса.

І останнє, але не менш головне, чим славиться Маврикій – це унікальна природа.

Острів має вулканічне походження. Однак не варто хвилюватись через загрозу виверження.

Ті, хто полюбляє споглядати за флорою і фауною, парк Казел – must see.

З маленького пташиного заповідника, місце перетворилось на повноцінний національний парк, що розкинувся на території 14 га і став домом для 140 видів птахів та багатьох тварин.

Можна зустріти маврикійського сокола, білого фаетона, гігантських сухопутних черепах та ендемічні види дерев-панданусів, що зникли.

А сімейства зебр, стала оленів, антилоп, кенгуру, мавп, лемурів та кабанів – не дадуть занудьгувати і ви відчуєте себе як у Discovery.

Фото: Unsplash

