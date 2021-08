Санна траса і острів Кохання: ТОП туристичних місць України, про які ви не чули

Поки із дощовою погодою ми остаточно не засіли вдома, треба ловити момент та насолоджуватися останніми днями літа.

Гайда планувати цікаві подорожі разом.

Розташування: Кременець, Тернопільська область

Це не дерев’яні гірки, а єдина в Україні санно-бобслейна дерев’яна траса. Уявіть, Єдина!

Більше 1000 метрів, 15 поворотів, максимальна розрахункова швидкість, яку тут досягали — 112 км\г.

У 1930-х біля Кременця збудували перші трампліни, лижні та санні траси.

Спочатку вони виконували лише розважальні функції для туристів.

Такий собі міні-Діснейленд по-українськи.

А вже у 60-х роках санний спорт ставав більш відомим та популярним, набував вже спортивно-професійного значення. І ця траса навіть стала олімпійською спортивною базою СРСР.

Зазвичай, санки ми асоціюємо з зимовими розвагами, але у Кременці кататися на санчатах можна і влітку. Серйозно!

До цих спеціальних саней прикручую колеса і вуа-ля. Взимку тут проводять чемпіонати з санного спорту, влітку — змагання на санкороликах.

Розташування: Будиночок рибалки на острові Кохання

Казково і трохи міфічно – це точно про рибальський будиночок у селі Старий Солотвин, що на Житомирщині. Усього в 174 кілометрах від Києва.

Ходять легенди, що на острові кохання, як прозвали його місцеві, проживають мавки, які забирають людей на миль річки Коднянка.

Моторошно. Але… Усе це легенди для туристів.

Насправді цей острів штучний, його заклали у 1970, а хатинку звели пізніше, через 15 років.

Кажуть, що у цьому будиночку рибалки ховалися через непогоду, а інколи і влаштовували покази своїх мисливських трофеїв.

Сьогодні двері зачинені і попасти у середину не можна.

А ось пройтися острівком серед берез та ялинок, посидіти тут та влаштувати невеличкий пікнік з улюбленими смаколиками — з легкістю!

Розташування: На Черкаській греблі – найдовшій дамбі в Україні

Це не просто Черкаська дамба, яка з’єднує лівий та правий берег країни.

Це єдине в Україні поселення на греблі – Панське.

А проживає тут 41 людина.

До речі, це село Панське назвали на честь однойменного затопленого села.

Хоча затоплене було набагато більшим, зараз тут немов острів – навкруги вода, усього 6 будинків, немає аптеки і магазинів, а навпроти безіменної жилої вулиці простягаються 2 дороги – залізнична та автомобільна.

Черкаси знаходяться за 3 кілометри від поселення, багатоповерхівки навіть можна побачити з оглядового майданчику.

Надихнутися, відчути на собі тревел НОН-СТОП, зарядитися енергією та відпочити — усе це можна зробити і без закордонного паспорту. Просто тут. В Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ще більше красивих місць в Україні.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.