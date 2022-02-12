5 речей, якими не можна користуватися одразу після покупки

Усі ми так любимо ходити на шопінг і тішити себе новенькими товарами. Часом так хочеться одразу використовувати все, що ми так довго й старанно обирали, проте в деяких випадках варто зачекати.
Нове – не значить чисте й безпечне. На жаль, наші магазини не пристосовані до тих умов, за яких було б можливо одразу після покупки користуватися речами.
Що ж не можна вмикати або одягати? Ранок у Великому Місті зараз розкаже!
Чим не можна користуватися одразу після покупки
Постільна білизна
На перший погляд, може здатися, що користуватися щойно купленими простирадлами цілком безпечно, адже вони запаковані й не мають прямого контакту з іншими покупцями й брудом у магазині.
Проте не все так просто.
Річ у тому, що сучасні виробники намагаються зробити комплекти якомога яскравішими й привабливішими, а для цього часом потрібні сильні хімічні барвники.
Якщо ти маєш схильність до алергічних реакцій, у жодному разі не лягай спати в постіль, що не пралася після покупки.
Це може обернутися висипами й дискомфортом під час сну.
Одразу після купівлі оброби комплект водою й мийними засобами, випери в машинці на високих температурах і сміливо насолоджуйся новенькими й чистими простирадлами.
Посуд
Та річ, без якої неможливо уявити наше життя.
Ніколи не користуйся чашками, тарілками, виделками й подібними предметами, попередньо не промивши їх під гарячою водою з мийними засобами.Також по темі: Аби серце не боліло: поради для збереження здоров'я Як доглядати за обличчям взимку: практичні б'юті поради Як вивчити багато іноземних мов: поради поліглотів
По-перше, скляний посуд, що приїхав на полиці магазинів із заводу, може містити на собі маленькі крихти скла, яке при потраплянні в організм здатне навіть убити людину.
По-друге, інфекційні захворювання ще ніхто не скасовував. Будь-яка поверхня, що контактує з нашим ротом та слизовими оболонками, має бути бездоганно чистою, особливо в період пандемії.
Холодильник
А що ж із ним не так?
Дійсно, нічого критичного не станеться, якщо ти за кілька хвилин після покупки почнеш активно користуватися холодильником, та краще все ж почекати, щоб подовжити життя побутовій техніці.
Почекай декілька годин, щоб уся спеціальна рідина, за допомогою якої й працює цей апарат, розігналася по всій системі. Таким чином ти користуватимешся надалі холодильною камерою значно довше.
Чайник
Здавалося б, а чому ні, якщо ми все одно в ньому заварюємо окріп, який начебто дезінфікує все й придатний до вживання.
Насправді ж, у чайник слід кілька разів залити воду й добряче прокип’ятити, а щоб максимально убезпечитися, додай соди або ж лимонної кислоти в рідину.
Це допоможе прибрати увесь небезпечний наліт всередині, який міг залишитися після виробництва.
Гребінці й прикраси для волосся
Усе, що контактує з нашим тілом і шкірою голови, має проходити ретельну обробку заздалегідь.
Якщо скористаєшся гребінцем, щойно взятим з полиці магазину, який ще й лежав на відкритій вітрині, ризикуєш отримати педикульоз або ж інші грибкові захворювання.
Усі речі для волосся слід дезінфікувати антисептичними спреями або ж промивати хоча б окропом і милом.
Такі прості кроки допоможуть тобі убезпечитись від неприємних наслідків.
Отож, вдалих тобі покупок і довгого користування новенькими речами!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати фен для волосся.
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