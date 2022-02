5 речей, якими не можна користуватися одразу після покупки

Усі ми так любимо ходити на шопінг і тішити себе новенькими товарами. Часом так хочеться одразу використовувати все, що ми так довго й старанно обирали, проте в деяких випадках варто зачекати.

Нове – не значить чисте й безпечне. На жаль, наші магазини не пристосовані до тих умов, за яких було б можливо одразу після покупки користуватися речами.

Що ж не можна вмикати або одягати? Ранок у Великому Місті зараз розкаже!

На перший погляд, може здатися, що користуватися щойно купленими простирадлами цілком безпечно, адже вони запаковані й не мають прямого контакту з іншими покупцями й брудом у магазині.

Проте не все так просто.

Якщо ти маєш схильність до алергічних реакцій, у жодному разі не лягай спати в постіль, що не пралася після покупки.

Це може обернутися висипами й дискомфортом під час сну.

Одразу після купівлі оброби комплект водою й мийними засобами, випери в машинці на високих температурах і сміливо насолоджуйся новенькими й чистими простирадлами.

Та річ, без якої неможливо уявити наше життя.

Ніколи не користуйся чашками, тарілками, виделками й подібними предметами, попередньо не промивши їх під гарячою водою з мийними засобами.

По-перше, скляний посуд, що приїхав на полиці магазинів із заводу, може містити на собі маленькі крихти скла, яке при потраплянні в організм здатне навіть убити людину.

По-друге, інфекційні захворювання ще ніхто не скасовував. Будь-яка поверхня, що контактує з нашим ротом та слизовими оболонками, має бути бездоганно чистою, особливо в період пандемії.

А що ж із ним не так?

Дійсно, нічого критичного не станеться, якщо ти за кілька хвилин після покупки почнеш активно користуватися холодильником, та краще все ж почекати, щоб подовжити життя побутовій техніці.

Почекай декілька годин, щоб уся спеціальна рідина, за допомогою якої й працює цей апарат, розігналася по всій системі. Таким чином ти користуватимешся надалі холодильною камерою значно довше.

Здавалося б, а чому ні, якщо ми все одно в ньому заварюємо окріп, який начебто дезінфікує все й придатний до вживання.

Це допоможе прибрати увесь небезпечний наліт всередині, який міг залишитися після виробництва.

Усе, що контактує з нашим тілом і шкірою голови, має проходити ретельну обробку заздалегідь.

Усі речі для волосся слід дезінфікувати антисептичними спреями або ж промивати хоча б окропом і милом.

Такі прості кроки допоможуть тобі убезпечитись від неприємних наслідків.

Отож, вдалих тобі покупок і довгого користування новенькими речами!

Фото: Pexels

