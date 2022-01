Як доглядати за обличчям взимку: практичні б’юті поради

Як доглядати за шкірою обличчя взимку.

В холодну пору року особливо важливо доглядати за собою.

Адже від зміни температурних режимів змінюється і шкіра.

Взимку це проявляється у вигляді сухості шкіри, висипань, почервоніння та відчуття дискомфорту.

Ранок у Великому Місті готовий розповісти, як доглядати за обличчям взимку.

Перед початковим використання косметичних засобів, потрібно підготувати шкіру обличчя.

Розпочати варто з очищення.

Фахівці рекомендують перейти на м’які засоби для очищення шкіри.

Такі продукти не висушують шкіру.

Наступним етапом є тонізація шкіри.

Варто вибирати засіб, який не містить спирт.

Адже він теж сушить і, можливо, від нього шкіра здаватиметься потрісканою.

Підтримувати гідробаланс — перше правило догляду за шкірою.

Особливо актуально це в холодну пору року, коли в рівень вологості в повітрі зменшується.

За півгодини до виходу з дому нанеси крем на обличчя і пальцями плавними рухами розтушуй по обличчю.

Також не забудь нанести на губи бальзам, краще використовувати ті, що містять натуральний склад.

Для збереження краси в зимовий період варто обмежити себе у вживанні гострої їжі та спиртних напоїв.

Також не можна забувати, що потрібно випивати 1,5-2 літри води в день.

Страви щоденного раціону повинні бути легкими та поживними.

Окрім цього, вживайте фрукти на цитрусові, які містять вітаміни, що позитивно впливають на стан шкіри.

Фото: Рexels

