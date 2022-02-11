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ICTV Ранок 11.02.2022 15:30
11.02.2022 15:30
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“Покоївка Дракули”: Меган Фокс вразила фанатів пишними формами

“Покоївка Дракули”: Меган Фокс вразила фанатів пишними формами

Американська модель та акторка потішила підписників пікантними фотографіями.

Світлини дівчина опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімках Меган позує у звабливому чорному корсеті й показує шанувальникам язика.

Образ дівчина доповнила трьома масивними каблучками.

 – Покоївка Дракули, – написала Фокс у пості.

Напевно, так Меган готується до Дня Святого Валентина.

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Та й цьогорічне 14 лютого для акторки особливе, адже вона нещодавно офіційно повідомила про свої заручини зі співаком Колсоном Бейкером, заради якого покинула  чоловіка, зірку популярного у 90-х серіалу “район Беверлі Хілз” Брайана Остіна Гріна.

Прихильники Меган, звичайно, у захваті.

Фото назбирали понад три мільйони лайків майже за добу.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Меган Фокс.

Фото: meganfox

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Теги: зірковий інстаграм, Меган Фокс, шоу-бізнес
11.02.2022 15:30



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