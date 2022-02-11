“Покоївка Дракули”: Меган Фокс вразила фанатів пишними формами

Американська модель та акторка потішила підписників пікантними фотографіями.
Світлини дівчина опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.
На знімках Меган позує у звабливому чорному корсеті й показує шанувальникам язика.
Образ дівчина доповнила трьома масивними каблучками.
– Покоївка Дракули, – написала Фокс у пості.
Напевно, так Меган готується до Дня Святого Валентина.Також по темі: І знову під венець. Голлівудська акторка Меган Фокс виходить заміж Власний стиль та ідеальна шкіра: секрети краси Меган Фокс Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото
Та й цьогорічне 14 лютого для акторки особливе, адже вона нещодавно офіційно повідомила про свої заручини зі співаком Колсоном Бейкером, заради якого покинула чоловіка, зірку популярного у 90-х серіалу “район Беверлі Хілз” Брайана Остіна Гріна.
Прихильники Меган, звичайно, у захваті.
Фото назбирали понад три мільйони лайків майже за добу.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Меган Фокс.
Фото: meganfox