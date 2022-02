“Покоївка Дракули”: Меган Фокс вразила фанатів пишними формами

Американська модель та акторка потішила підписників пікантними фотографіями.

Світлини дівчина опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімках Меган позує у звабливому чорному корсеті й показує шанувальникам язика.

Образ дівчина доповнила трьома масивними каблучками.

Напевно, так Меган готується до Дня Святого Валентина.

Та й цьогорічне 14 лютого для акторки особливе, адже вона нещодавно офіційно повідомила про свої заручини зі співаком Колсоном Бейкером, заради якого покинула чоловіка, зірку популярного у 90-х серіалу “район Беверлі Хілз” Брайана Остіна Гріна.

Прихильники Меган, звичайно, у захваті.

Фото назбирали понад три мільйони лайків майже за добу.

