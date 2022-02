Як заощаджувати, а не економити: ТОП-5 порад

Мінімізація фінансових ризиків: розповідаємо, як заощаджувати, а не економити.

Вічна проблема – немає грошей! Можна рахувати дні до зарплати, а можна змінити фінансові звички! Топ-5 рекомендацій, як заощаджувати, а не економити.

Хто не ризикує, той не п’є ігристого, з бульбашками і далі по списку. Так говорить вже народна мудрість.

Та чи це дійсно так? Якщо ризик невиправданий, то як зрозуміти, «бути чи не бути»? І чи насправді жити, не ризикуючи, добре?

Давайте розбиратися поетапно.

2020 рік показав усьому людству: в один момент – можемо залишитися з нічим.

Удар по світовій торгівлі, зростання кількості безробітних у 1.5 разу та відпустки за свій рахунок.

Ті, хто мав фінансову подушку, змогли протриматися. Хтось комусь допомагав, а інший заліз у борги, і тепер думає, як перестати бути заручником обставин.

Жити зараз і завтрашнім днем, бути фінансово грамотним та знайти свої фактори успіху набагато легше, ніж здається.

