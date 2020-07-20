Чому не виходить економити: 5 помилок, які змушують тебе витрачати гроші

Ти часто даєш собі обіцянку почати економити з наступної зарплати, а потім знову розтрачує все до копієчки на абсолютно непотрібні речі?
Не поспішай робити висновок, що економія – не твоє, і картати себе за слабовілля. Просто це цілий процес, який треба ще навчитися правильно організувати.
Ми зібрали п’ять причин, які можуть заважати тобі економити. І, звісно, з’ясували, як з ними боротись.
Причина 1. Ти зосереджуєшся на економії? А треба – на звичках
Скільки б порад щодо економії ти не прочитав – все одно не будеш їх застосовувати, адже твої “грошові” звички залишилися тими ж самими. А їх, як і взагалі будь-яку звичку, навряд чи можна змінити за пару тижнів.
Щоб все-таки почати економити, тобі треба основну увагу зосередити не на цілі відкладання грошей самій по собі, а на звичках, за допомогою яких ти витрачаєш гроші.
Отже, звик кожен день витрачати на обід в кафе по 200 гривень? А рахував, скільки це на місяць виходить? Близько 6 тисяч гривень. Або 73 тисячі на рік. Не усунувши саму звичку, складно буде накопичувати гроші на щось цікавіше, ніж обід за 200 гривень в день.
Як вирішити: не намагайся відразу відмовитися від шкідливих вподобань, краще знайди для себе аргументи “проти” і думай про те, чому “ні” буквально кожного дня.
Згодиться навіть той самий підрахунок грошей за місяць-рік-10 років. Коли перед тобою стоїть питання заощадити не 200 гривень в день, а 73 тисячі в перспективі – і самому не захочеться витрачати їх на кілька котлет по-київськи.
Причина 2. Ти не розумієш, як накопичення допоможуть розв’язати твою проблему
Усі ми схильні відразу прагнути до ідеалу. Словом, якщо квартиру купувати – то відразу в центрі й трикімнатну. А потім починаємо рахувати, і виявляється, що відкладати на неї доведеться 20 років – і такий варіант стає непідйомним.
Як вирішити: знизити мету по максимуму. Адже для початку ти можеш купити не квартиру, а кімнату – і не обов’язково відкладати роками, бери іпотеку! Потім її можна здавати або продати, обміняти на квартиру.
Якщо можливо, то берись за найбільш простий і неідеальний варіант. Намагайся знайти ту варіацію великої цілі, яку можна досягти за 2-3 роки.
А далі по ходу до тебе можуть прийти варіанти, про які ти наразі навіть не замислювався.
Причина 3. Накопичуєш без системи
Ти сам постійно контролюєш процес накопичення, і це з’їдає величезний шматок твого часу. Серйозно, у тебе купа турбот, ти серйозно хочеш у доважок ще й постійно концентруватися на накопиченні протягом багатьох років?
Як вирішити: бережи свої заощадження в банку на окремому рахунку – без банківської картки. Зроби максимально важким зняття грошей для того “себе”, який любить запустити руку в заощадження і тут же витратити половину з них.
А ще – автоматизуй всі процеси, які можливо, наприклад: переводи частину заробітної плати на накопичувальний рахунок автоматично.
Причина 4: Імпульсивні покупки в день зарплати – твоє прокляття
Сьогодні день зарплати – можна себе і порадувати, – кажеш ти й скуповуєш половину магазина, купляючи абсолютно непотрібні речі.
Але такі покупки – імпульсивні, і найчастіше саме вони й розгойдують твій бюджет.
Як вирішити: замість імпульсивних покупок візьми за звичку з зарплати відразу розплачуватися за основними рахунками. Тоді економити буде легше.
Причина 5: Ти все ще думаєш, що економія – для тих, в кого є зайві гроші
“Ось коли буду більше заробляти, тоді й почну економити”, – говориш ти й виявляєшся неправим. Адже багатство приходить до тих, хто вміє розпоряджатися грошима і захистити себе від непотрібних витрат.
Як вирішити: веди облік витрат. Саме люди, які вважають, що у них все гроші розписані до копійки, виявляють потім, що витрачають до третини свого доходу на всяку нісенітницю, коли гарненько “пройдуться” по своїх статтям витрат.Також по темі: 25 речей, які треба встигнути зробити цього літа 5 причин щоранку пити теплу воду з лимоном Як правильно казати "ні": поради психолога
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