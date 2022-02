У міні-сукні та на підборах. Наомі Кемпбелл похизувалась стрункими ногами

51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вражає своїх підписників незвичайною позою для фото.

Цей знімок зірка виклала в свій Інстаграм.

На одному з кадрів Кемпбелл позувала у мінісукні нюдового кольору з зав’язками з боків.

Доповнювали образ босоніжки в тон та макіяж.

Окремий акцент на фото зроблений на сумці нестандартної форми.

А от що дійсно вразило фанатів, так це поза, яку обрала знаменитість.

Фанатів вразила спортивна форма Наомі.

За день допис встиг зібрати понад 170 тисяч лайків.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Наомі Кемпбелл оголилась для реклами.

Фото: Depositphotos

