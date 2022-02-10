У міні-сукні та на підборах. Наомі Кемпбелл похизувалась стрункими ногами

51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вражає своїх підписників незвичайною позою для фото.
Цей знімок зірка виклала в свій Інстаграм.
На одному з кадрів Кемпбелл позувала у мінісукні нюдового кольору з зав’язками з боків.
Доповнювали образ босоніжки в тон та макіяж.
Окремий акцент на фото зроблений на сумці нестандартної форми.
А от що дійсно вразило фанатів, так це поза, яку обрала знаменитість.
Фанатів вразила спортивна форма Наомі.
За день допис встиг зібрати понад 170 тисяч лайків.Також по темі: Легендарна чорна пантера. Наомі Кемпбелл оголилась для реклами відомого бренду Майже не змінилася. 55-річна супермодель Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу 90-их 47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Наомі Кемпбелл оголилась для реклами.
Фото: Depositphotos