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ICTV Ранок 10.02.2022 15:20
10.02.2022 15:20
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У міні-сукні та на підборах. Наомі Кемпбелл похизувалась стрункими ногами

У міні-сукні та на підборах. Наомі Кемпбелл похизувалась стрункими ногами

51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вражає своїх підписників незвичайною позою для фото.

Цей знімок зірка виклала в свій Інстаграм.

На одному з кадрів Кемпбелл позувала у мінісукні нюдового кольору з зав’язками з боків.

Доповнювали образ босоніжки в тон та макіяж.

Окремий акцент на фото зроблений на сумці нестандартної форми.

А от що дійсно вразило фанатів, так це поза, яку обрала знаменитість.

Фанатів вразила спортивна форма Наомі.

За день допис встиг зібрати понад 170 тисяч лайків.

Також по темі: Легендарна чорна пантера. Наомі Кемпбелл оголилась для реклами відомого бренду Майже не змінилася. 55-річна супермодель Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу 90-их 47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Наомі Кемпбелл оголилась для реклами.

Фото: Depositphotos

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Теги: інстаграм зірок, Наомі Кемпбелл, шоу-бізнес
10.02.2022 15:20



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