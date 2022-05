Натуральні солодощі. Чим корисні фініки і як їх правильно їсти

Чому фініки з давніх часів вважаються чи не найбільш корисним харчовим продуктом для людини.

Неймовірно смачні й солодкі, фініки мають властивості для зміцнення здоров’я й довголіття. Принаймні, так вважають в африканських країнах, де до цього часу фініки називають «хлібом пустелі».

А все тому що ці плоди можуть компенсувати всі необхідні для людини поживні речовини.

Чому тобі треба включити фініки до свого раціону? Та які цікаві факти про цей східний суперфуд тебе точно здивують? Читай у Ранку у Великому Місті.

Фініки – це плоди фінікової пальми з високим вмістом корисних речовин.

Зазвичай фініки вживають в їжу у вигляді сухофруктів. Це продукт з досить високою кількістю калорій – понад 200 ккал на 100 г продукту.

У фініках велика кількість мінералів, таких як сірка, залізо, магній, мідь; амінокислот, таких як триптофан; вітамінів: В1, В2, А, С, В6.

Необхідно також відзначити, що фініки по-різному впливають на чоловічий і жіночий організми. Як саме? Про це детальніше далі.

Чим корисні фініки? Існує безліч причин, за якими необхідно ввести у свій раціон фініки. Ці пальмові плоди:

Також фініки допомагають відновитися жінкам після вагітності та пологів.

Серед вчених існує думка, що корисні речовини, що містяться в фініках, зміцнюють стінки матки при вагітності.

А це, своєю чергою, допомагає жінкам під час пологів та у післяпологовий період.

Також фініки насичують корисними мікроелементами молоко матері під час годування малюка грудьми, що зміцнює його імунітет і корисно для здоров’я.

Фініки корисні для чоловіків, які страждають на імпотенцію. Доведено, що фініки сприяють збільшенню кількості чоловічого сім’я.

Зрозуміло, що все добре в міру. Якщо не поглинати фініки в неміряних кількостях, то можна не побоюватися яких-небудь побічних дій.

Однак лікарі рекомендують все ж з обережністю включати у своє меню фініки людям, що страждають колітом і ентеритом.

З огляду на високий вміст цукру, їх не рекомендується вживати при цукровому діабеті, а так само людям схильним до ожиріння і з надмірною масою тіла.

Зловживання цими плодами може викликати сильний головний біль.

Варто також пам’ятати про те, що фініки довго перетравлюються, тому не варто їх їсти за 1,5-2 години до сну.

Калорійність фініків – 274 ккал на 100 грамів.

Харчова цінність фініків: білки – 2,5%, жири – 0,5%, вуглеводи – 60-65%.

Нагадуємо, раніше ми розповідали про корисні властивості імбиру.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.