Для пікантних емоцій та грайливого настрою: топ-5 фільмів з еротичними сценами

Кращі фільми з еротичними сценами.

Іноді так і хочеться з головою зануритись у пристрасть.

Неважливо, наодинці ти чи з партнером — перегляд фільмів із відвертими сценами у цьому допоможе.

Такі стрічки насправді здатні багато на що.

Вони можуть розбудити погаслу пристрасть між рідними людьми, надихнути відтворити побачене або ж просто зробити твій вечір яскравішим.

Рік випуску: 1999

Рейтинг IMDb: 7,4

Цей еротичний трилер режисера Стенлі Кубрика є екранізацією австрійської повісті письменника Артура Шніцлера «Оповідання сну».

Якщо ці імена тобі не знайомі, то наступні точно мусиш знати. Адже у головних ролях — неперевершені Том Круз та Ніколь Кідман. Сексуальність тут і справді зашкалює!

Сюжет

У сімейному житті успішних і забезпечених лікарів Аліси та Вільяма Гарфордів виникла проблема.

Дружина зізнається чоловікові, що якось мала нестерпне бажання йому зрадити.

Вражений зізнанням дружини, Вільям не знаходить собі вдома місця. Засліплений ревнощами, він відправляється в дивну галюциногенну подорож до елітного нічного клубу, де правлять бал розпуста і божевілля …

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 5,9

Ну, як у такій добірці обійтись без любовного трикутника? Тим більше, якщо він народився у романтичній Франції…

До твоєї уваги історична драма режисера Лу Жене, сповнена еротики й естетики…

Сюжет

Париж, кінець XIX століття.

Марі видають заміж за розрахунком, щоб батько міг розплатитися з боргами. Проте дівчина закохана в поета, який захоплюється еротичної фотографією.

Вона позує йому в образах, не схвалюваних суспільною мораллю, щосили досліджує свою сексуальність, ревнує до коханки і в цілому дуже захопливо проводить час поза домом.

Рік випуску: 1992

Рейтинг IMDb: 7,0

Від цього трейлера з елементами еротики ти точно неодноразово затамуєш подих. До речі, він став одним із найпопулярніших фільмів за участю прекрасної Шерон Стоун.

Сюжет

Лос-Анджелос сколихує серія загадкових вбивств.

Головною підозрюваною стає письменниця Кетрін, яка в одній зі своїх книг описала подібний злочин. Сексуальність, розкутість та провокативна поведінка жінки приваблює детектива Ніка Каррена.

Чоловік розуміє, що підсвідомо він завжди шукав таку пристрасну партнерку, яка ладна скоїти злочин і уникнути будь-якого покарання.

А проте він вже перебуває у пристрасній інтрижці з власним психіатром Бет.

Що станеться із тим любовним трикутником, і хто насправді є винним у вбивствах?

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 6,9

Нашуміла двосерійна еротична драма Ларса фон Трієра справді варта твоєї уваги.

Ти не лише переймешся історією головної героїні, а й, може, наважишся розповісти партнеру про свої потаємні фантазії та побажання…

Сюжет

Холостяк Селіґман одного дня натикається на побиту жінку, що перебуває у непритомному стані.

Він приводить Джо до себе додому, і, розглядаючи її рани, задумується над тим як ця жінка дійшла до такого стану.

Джо розказує йому про своє насичене життя від народження до 50 років, а разом із тим про те, як непросто страждати німфоманією.

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 6,7

І ще одна еротична драма родом із Франції.

Режисер та сценарист Франсуа Озон добре впорався із своїм завданням, наситивши стрічку провокативними сценами й думками для рефлексій.

Сюжет

Фільм про 17-річну дівчину Адель, що намагається знайти себе через свою сексуальність.

Дівчина вирішує стати повією. Не через безгрошів’я та важку долю, а через любов до сексу.

Заможні батьки й не підозрюють, чим займається їхня дівчинка, поки в ліжку з Адель не помирає один з клієнтів…

