Як правильно варити каву в турці: покрокова інструкція

Правильна технологія приготування кави у турці.

Справжня заварна кава має приємний запах та смак і неймовірно бадьорить. А де вона може вийти краще, як не у турці.

Проте важливо вміти правильно її варити.

Ранок у Великому Місті розповість тобі, як саме це зробити.

Як варити каву в турці

Для того, щоб кава вийшла смачною, насиченою та ароматною, варто дотримуватись таких порад:

Перед початком приготування постав порожню турку на плиту та злегка нагрій.

Додай потрібну порцію меленої кави (зазвичай це 2 чайних ложки кави на кожні 100 мл води).

Також додатково ти можеш насипати у турку цукор, спеції або будь-які прянощі, які тобі до вподоби.

Після цього залий усе холодною або гарячою водою. Тут до спільної думки не доходять навіть гурмани. Тому радимо поекспериментувати, щоб вирішити, який спосіб більше тобі підходить.

Постав турку на вогонь, повільно помішуючи каву.

Радимо уважно слідкувати за процесом, щоб нічого не викіпило. Зняти турку із вогню варто у потрібний момент, як тільки пінка почне підійматись. Закипання можна повторити кілька разів.

Важливо не доводити каву саме до кипіння. Якщо кава википить, то вона втратить свої смакові якості і навіть може отримати неприємну гіркоту.

Як тільки ти знімаєш турку з вогню, то постукай нею обережно кілька разів по столу та додай чайну ложку холодної води. Таким чином гуща осяде швидше.

Насправді у процесі приготування кави у турці немає нічого складного. Проте це потребує певної уваги.

Насолоджуйся власноруч приготовленою кавою та пригощай нею близьких та друзів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кави.

Фото: Unsplash

Дарина Реготун

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