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ICTV Ранок 04.02.2022 09:04
04.02.2022 09:04
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Як правильно варити каву в турці: покрокова інструкція

Як правильно варити каву в турці: покрокова інструкція

Правильна технологія приготування кави у турці.

Справжня заварна кава має приємний запах та смак і неймовірно бадьорить. А де вона може вийти краще, як не у турці.

Проте важливо вміти правильно її варити.

Ранок у Великому Місті розповість тобі, як саме це зробити.

Як варити каву в турці

Для того, щоб кава вийшла смачною, насиченою та ароматною, варто дотримуватись таких порад:

  • Перед початком приготування постав порожню турку на плиту та злегка нагрій.
  • Додай потрібну порцію меленої кави (зазвичай це 2 чайних ложки кави на кожні 100 мл води).
  • Також додатково ти можеш насипати у турку цукор, спеції або будь-які прянощі, які тобі до вподоби.
  • Після цього залий усе холодною або гарячою водою. Тут до спільної думки не доходять навіть гурмани. Тому радимо поекспериментувати, щоб вирішити, який спосіб більше тобі підходить.
  • Постав турку на вогонь, повільно помішуючи каву.
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  • Радимо уважно слідкувати за процесом, щоб нічого не викіпило. Зняти турку із вогню варто у потрібний момент, як тільки пінка почне підійматись. Закипання можна повторити кілька разів.
  • Важливо не доводити каву саме до кипіння. Якщо кава википить, то вона втратить свої смакові якості і навіть може отримати неприємну гіркоту.
  • Як тільки ти знімаєш турку з вогню, то постукай нею обережно кілька разів по столу та додай чайну ложку холодної води. Таким чином гуща осяде швидше.

Насправді у процесі приготування кави у турці немає нічого складного. Проте це потребує певної уваги.

Насолоджуйся власноруч приготовленою кавою та пригощай нею близьких та друзів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кави.

Фото: Unsplash

Дарина Реготун

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Теги: кава, корисні поради
04.02.2022 09:04



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