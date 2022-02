Мода трансформується? Добірка модних образів UKRAINIAN FASHION WEEK 2022 — Голосування

З 3 по 6 лютого у Києві пройшов ювілейний 50-й сезон Ukrainian Fashion Week FW22-23 — головна модна подія нашої країни.

На головному подіумі країни свої колекції представили провідні українські дизайнери, серед яких Сергій Бизов, Віктор Анісімов, Олена Ворожбіт та Тетяна Земскова, які брали участь у першому Тижні моди у листопаді 1997 року.

Також у просторі Мистецького Арсеналу було представлено 16 арт-інсталяцій.

Крім того, під час ювілейного сезону свої проекти продемонстрували 84 молоді дизайнери в рамках платформ Fresh Fashion та New Names, показів випускних колекцій приватних fashion-шкіл та Epson Digital Fashion lab. проект.

Серед яких США, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія, Франція, Швеція, Японія та інші.

А також фешн-експерти, топ-моделі, зірки та культурні та громадські діячі, і ті, хто цікавиться новинками українських дизайнерів.

Вони зібралися, щоб подивитися на стильні перформанси та нові колекції від дизайнерів.

Ранок у Великому Місті вирішив дізнатись твою думку.

Як тобі ці ультрамодні образи?

Фото: прес-служба Ukrainian Fashion Week

