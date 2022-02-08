Мода трансформується? Добірка модних образів UKRAINIAN FASHION WEEK 2022 — Голосування

З 3 по 6 лютого у Києві пройшов ювілейний 50-й сезон Ukrainian Fashion Week FW22-23 — головна модна подія нашої країни.
На головному подіумі країни свої колекції представили провідні українські дизайнери, серед яких Сергій Бизов, Віктор Анісімов, Олена Ворожбіт та Тетяна Земскова, які брали участь у першому Тижні моди у листопаді 1997 року.
Також у просторі Мистецького Арсеналу було представлено 16 арт-інсталяцій.
Крім того, під час ювілейного сезону свої проекти продемонстрували 84 молоді дизайнери в рамках платформ Fresh Fashion та New Names, показів випускних колекцій приватних fashion-шкіл та Epson Digital Fashion lab. проект.
За 4 дні Тижня моди до онлайн-формату приєдналося понад 200 000 глядачів із 62 країн світу.
Серед яких США, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія, Франція, Швеція, Японія та інші.
А також фешн-експерти, топ-моделі, зірки та культурні та громадські діячі, і ті, хто цікавиться новинками українських дизайнерів.Також по темі: Катя Сільченко про нову колекцію The Coat, імпровізацію та модні тренди: ексклюзив Які речі варто викреслити із гардеробу? Дизайнер Олексій Залевський про моду та смаки українців Вони одягають найвідоміших красунь планети! Топ-5 українських дизайнерів із світовою славою
Вони зібралися, щоб подивитися на стильні перформанси та нові колекції від дизайнерів.
Ранок у Великому Місті вирішив дізнатись твою думку.
Як тобі ці ультрамодні образи?
Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання модних трендів.
Фото: прес-служба Ukrainian Fashion Week