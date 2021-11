Які речі варто викреслити із гардеробу? Дизайнер Олексій Залевський про моду та смаки українців

Ці люди дбають про наш стиль та дивують все новими підходами до звичних та буденних речей.

Так, мова сьогодні піде про дизайнерів одягу.

Ми поспілкувалися з відомим представником цієї професії — Олексієм Залевським.

Він відповів на найбільш поширені питання, а також поділився секретами своєї роботи.

Скільки часу потрібно на створення однієї речі?

Навіщо на подіумах показують те, чого ніхто ніколи не буде носити?

Як відрізнити хорошого дизайнера від поганого?

Яка дія може удосконалити зовнішній вигляд?

І що треба викреслити з гардеробу просто зараз?

Про це та багато іншого дивіться у сюжеті рубрики “Професії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії хореографа.

Фото: Pexels, zalevskiy

