Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 05.06.2021 19:21
05.06.2021 19:21
Поділитися

Вони одягають найвідоміших красунь планети! Топ-5 українських дизайнерів із світовою славою


Поки ми слідкуємо за всесвітньо відомими Armani, Gucci та Fendi, вони приглядаються до нас.

І не даремно — відомі українські бренди не лише невпинно нарощують популярність всередині країни, а й націлюються на світову славу.

Мусимо визнати — їм це непогано вдається.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про українських дизайнерів, якими захоплюються найвідоміші красуні світу.

ТОП-5 українських дизайнерів, відомі у світі

Руслан Багінський

Його капелюхи носять Джиджі Хадід, Майлі Сайрус і навіть сама Мадонна!

Модний бренд львів’янин Руслан Багінський і його товариш Петро Ясинський заснували у 2016 році з бюджетом 200 доларів.

За кілька років активної роботи Ruslan Baginskiy має обкладинки Vogue, збут на Net-A-Porter і любов найпопулярніших дівчат планети.

У 2020 бренд показав першу кутюрну колекції капелюхів під час Тижня високої моди в Парижі.

Олена Даць

Сукні дизайнерки Олени Даць носять світові зірки – Джессіка Кларк, Шерон Стоун та Мішель Козинські.

Творчий шлях дизайнерка розпочала у 2008 році, коли вперше представила свою колекцію пiд час Paris Fashion Week.

З того часу одяг бренду Olena Dats’ продається більш, аніж у 20 країнах світу. Особливо його люблять на Близькому Сході: у Саудівській Аравії, Кувейті, Катарі, Бахрейні, Об’єднаних Арабських Еміратах.

Сукні дизайнерки також представлені в шоу-румі на Beverly Hills Fashion Forwards. А це — приголомшливе визнання!

Ксенія й Антон Шнайдери

Їх копіював мас-маркет Mango та одягали Дуа Ліпа, Белла Хадід і Селін Діон!

Ksenia Schnaider — головний бренд дизайнерського деніму в Україні.

Свій ключовий хіт — подвійні штани-спідницю-шорти Demi-Denims, зібрані з вінтажних джинсів, дизайнери Ксенія й Антон Шнайдери показали в колекції осінь-зима 2016/2017.

Відтоді про бренд заговорив весь модний світ.

Але самі дизайнери люблять більше гооврити про екологічний складник своєї роботи: вони переробляють багато вінтажного деніму, даруючи йому нове життя.

Світлана Бевза

Її стиль – мінімалізм, комфорт та чіткі лінії.

Саме маленькі сукні подарував бренду BEVZA світову популярність. У 2018 в такій була помічена відома акторка та модель Емілі Ратаковські.

У лютому 2021 Світлана Бевза показала свою колекцію на тижні моди в Нью-Йорку.

Каже, для її створення, надихалась княгинею Ольгою.

Одяг дизайнерки представлений в мультибрендових бутиках США, Росії, Великобританії, Китаю, Мілана, а також у багатьох виставкових залах міст України.

Vita Kin

А тепер до найбільш автентичної частини нашої добірки.

Авторка знаменитих суконь-вишиванок Віта Кін — перша українська дизайнерка, в авторські речі якої вбралися найвпливовіші світові інфлюенсери.

Придумала їх Кін 2014 року, а вже через рік The Wall Street Journal назвав їх найпопулярнішими літніми сукнями 2015!

Ними хизувались в Instagram відомі голлівудські акторки Демі Мур та Кетрін Зета-Джонс.

Носи українське та пам’ятай — нам є, ким пишатися!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про голлівудських зірок, які носять українські вишиванки.

Фото: bevza_svitlana, ruslanbaginskiy_hats,kseniaschnaider

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: дизайнери, мода, Україна, українська мода
05.06.2021 19:21



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати