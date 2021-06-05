Вони одягають найвідоміших красунь планети! Топ-5 українських дизайнерів із світовою славою

Поки ми слідкуємо за всесвітньо відомими Armani, Gucci та Fendi, вони приглядаються до нас.

І не даремно — відомі українські бренди не лише невпинно нарощують популярність всередині країни, а й націлюються на світову славу.

Мусимо визнати — їм це непогано вдається.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про українських дизайнерів, якими захоплюються найвідоміші красуні світу.

ТОП-5 українських дизайнерів, відомі у світі

Руслан Багінський

Його капелюхи носять Джиджі Хадід, Майлі Сайрус і навіть сама Мадонна!

Модний бренд львів’янин Руслан Багінський і його товариш Петро Ясинський заснували у 2016 році з бюджетом 200 доларів.

За кілька років активної роботи Ruslan Baginskiy має обкладинки Vogue, збут на Net-A-Porter і любов найпопулярніших дівчат планети.

У 2020 бренд показав першу кутюрну колекції капелюхів під час Тижня високої моди в Парижі.

Олена Даць

Сукні дизайнерки Олени Даць носять світові зірки – Джессіка Кларк, Шерон Стоун та Мішель Козинські.

Творчий шлях дизайнерка розпочала у 2008 році, коли вперше представила свою колекцію пiд час Paris Fashion Week.

З того часу одяг бренду Olena Dats’ продається більш, аніж у 20 країнах світу. Особливо його люблять на Близькому Сході: у Саудівській Аравії, Кувейті, Катарі, Бахрейні, Об’єднаних Арабських Еміратах.

Сукні дизайнерки також представлені в шоу-румі на Beverly Hills Fashion Forwards. А це — приголомшливе визнання!

Ксенія й Антон Шнайдери

Їх копіював мас-маркет Mango та одягали Дуа Ліпа, Белла Хадід і Селін Діон!

Ksenia Schnaider — головний бренд дизайнерського деніму в Україні.

Свій ключовий хіт — подвійні штани-спідницю-шорти Demi-Denims, зібрані з вінтажних джинсів, дизайнери Ксенія й Антон Шнайдери показали в колекції осінь-зима 2016/2017.

Відтоді про бренд заговорив весь модний світ.

Але самі дизайнери люблять більше гооврити про екологічний складник своєї роботи: вони переробляють багато вінтажного деніму, даруючи йому нове життя.

Світлана Бевза

Її стиль – мінімалізм, комфорт та чіткі лінії.

Саме маленькі сукні подарував бренду BEVZA світову популярність. У 2018 в такій була помічена відома акторка та модель Емілі Ратаковські.

У лютому 2021 Світлана Бевза показала свою колекцію на тижні моди в Нью-Йорку.

Каже, для її створення, надихалась княгинею Ольгою.

Одяг дизайнерки представлений в мультибрендових бутиках США, Росії, Великобританії, Китаю, Мілана, а також у багатьох виставкових залах міст України.

Vita Kin

А тепер до найбільш автентичної частини нашої добірки.

Авторка знаменитих суконь-вишиванок Віта Кін — перша українська дизайнерка, в авторські речі якої вбралися найвпливовіші світові інфлюенсери.

Придумала їх Кін 2014 року, а вже через рік The Wall Street Journal назвав їх найпопулярнішими літніми сукнями 2015!

Ними хизувались в Instagram відомі голлівудські акторки Демі Мур та Кетрін Зета-Джонс.

Носи українське та пам’ятай — нам є, ким пишатися!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про голлівудських зірок, які носять українські вишиванки.

Фото: bevza_svitlana, ruslanbaginskiy_hats,kseniaschnaider

Софія Сукач

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