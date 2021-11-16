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ICTV Ранок 16.11.2021 09:12
16.11.2021 09:12
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Катя Сільченко про нову колекцію The Coat, імпровізацію та модні тренди: ексклюзив

Катя Сільченко про нову колекцію The Coat, імпровізацію та модні тренди: ексклюзив

Дизайнерка, засновниця бренду the COAT Катя Сільченко отримала премію BFA Найкращий бренд жіночого одягу 2021

А напередодні, під час проведення 49-го Ukrainian Fashion Week, Ранку у Великому Місті вдалося поспілкуватися із Сільченко про її нову колекцію та імпровізацію та модні тренди.

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Осінньо-зимову колекцію дизайнер Катя Сільченко представила у двох напрямках: cosy the COAT і eleganza, що перекладається, як затишок і елегантність.

Рідко зустрінеш таке поєднання в одязі, проте дизайнерка запевнила — без винятку кожна дівчина зможе відчути на собі цю прекрасну комбінацію.

У ексклюзивному коментарі Ранку у Великому Місті Сільченко розповіла:

Ми звертали увагу на те, які відчуття дають різні види в’язки. Наскільки теплою та затишною є кожна з них.

За словами дизайнерки, після пандемії люди стали більш чутливі до фактур. Тому комфорту зараз хочеться, як ніколи раніше.

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Катя Сільченко про нову колекцію The Coat, імпровізацію та модні тренди: ексклюзив / 10 фотографій

Італійський кашемір, в’язка ручної роботи, светри-сорочки складного крою, об’ємні бомбери і пончо відповідають у колекції за багатошаровість та той самий, омріяний затишок.

А сукні-футляри, елегантні костюми та силуетні пальто, тобто дуже знакові для бренду жіночі силуети, беруть на себе елегантність, максимально інтерпретовану під сучасні реалії.

Не можна пройти повз і стильного образу самої дизайнерки, який має, до речі, дуже цікаву та незвичну історію.

Ранку у Великому Місті Сільченко розповіла:

Я не з тих дизайнерів, хто вийде на подіум у білій футболці чи у тотал-блек. Я рольова модель у бренді, тому теж люблю собою підкреслювати настрій колекції.

За словами дизайнерки, спочатку вона планувала залишити якийсь лук для свого виходу, але потім збагнула — на подіум мають вийти усі моделі.

Тому для себе вирішила створити новий образ, просто на бекстейджі модного показу:

Із фабрики прийшло браковане пальто, а оскільки у The Coat має бути все ідеально, я взяла в руки ножиці і вирішила діяти.

На запитання, чи часто бувають ось такі імпровізації, Сільченко відповіла:

Так, адже у дизайні завжди має бути сміливість. Якщо ти не наважуєшся на такі речі, то сам себе заганяєш у рамки.

Нагадаємо, раніше ми спілкувались із Юлією Франц про нову колекцію бренду LALLIER.

Фото: Прес-служба Ukrainian Fashion Week

Головне фото: moi_sofism

Софія Сукач

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Теги: UKRAINIAN FASHION WEEK, Катя Сільченко, мода, стиль
16.11.2021 09:12



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