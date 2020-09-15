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ICTV / Ранок / Опасная «клубничка»: просмотр порно приводит к импотенции / 15.09.2020 16:07
15.09.2020 16:07
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Опасная «клубничка»: просмотр порно приводит к импотенции

Фото: Unsplash

Уже много лет пальму первенства среди поисковых запросов в Интернете держат «порно» и «секс». Почему люди так любят смотреть «клубничку», и к чему это может привести – «Утро в Большом Городе» разузнало у психолога.

Почему люди смотрят «клубничку»

По словам психолога Наталии Кухтиной, сексуальная энергия составляет около 75% от всей психической энергии человека.

Если человек не реализован творчески, если у него нет гармонично выстроенных партнерских сексуальных отношений, сексуальная потребность всё равно должна быть как-то удовлетворена. Тогда люди заходят на порно-сайты и суррогатным образом удовлетворяют эту потребность, – говорит Кухтина.

Просматривая порно-видео, человек снимает напряжение и компенсирует недостаток отношений. Однако это чувство – ненастоящее, суррогатное. И оно действует, как наркотик.

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Слишком много эротики

Ещё одна причина массового интереса к порно – это перенасыщенность общества эротикой.

В нашей жизни произошла интересная деформация, считает психолог. Женское тело и секс стали общедоступными, они везде – на телевидении, в журналах, в Интернете. По улице женщины тоже ходят полуобнаженными.

Из интимных отношений ушла тайна – всё становится слишком доступным, поэтому эротическое воображение выключается. А потребность в этом воображении очень высокая. Когда человек заходит на порно-сайты, он ищет новые ощущения, которых он лишен в реальной жизни, – говорит Кухтина.

эротика фото

Фото: Unsplash

Чем опасно порно

Видео порнографического характера – это суррогатная замена настоящим человеческим отношениям. Она деформирует и разрушает человеческую психику. Причём, для мужчин просмотр порно намного опаснее, чем для женщин.

По словам психолога, мужчины, которые увлекаются порно-сайтами, приближают себя к импотенции. У них слишком легко происходит сексуальная разрядка, над этим не нужно трудиться: не нужно ухаживать за реальной женщиной, не нужно дарить цветы, её даже не нужно обнимать.

Получить оргазм становится слишком просто. Это даёт человеку суррогатные, фальшивые эмоции и губительно  действуют на личность. Порно-сайты пользуются популярностью, но не дают человеку ничего, кроме вреда и разрушения.

эротика фото

Фото: Pixabay

Тяга к просмотру порно – родом из детства

Оказывается, склонность к просмотру порнографии закладывается ещё в детстве. И ответственны за это родители малыша.

Первые, совершенно бессознательные сексуальные чувства ребенок испытывает в возрасте от 2 до 3 лет. И если в этом периоде дети не видят, как родители проявляют любовь и заботу друг к другу, то их сексуальные чувства будут требовать какого-то другого удовлетворения. Так появляется детский онанизм, – предупреждает Наталия Кухтина.

А вот если родители показывают чувства к друг другу и к своим детям, если мама обнимает сына и проявляет материнскую любовь, если папа часто обнимает свою маленькую доченьку – у ребенка не будет искаженных половых потребностей.

В силах родителей – сформировать у ребенка правильные сексуальные ориентиры, и тогда у него не будет потребности в суррогатной компенсации любви в виде просмотра порно.

Напомним, ранее мы рассказывали, важен ли штамп в паспорте.

Алина Литвиненко

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Теги: воспитание, здоровье, советы психолога, эротическое видео
15.09.2020 16:07



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